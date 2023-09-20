"Работали в украинском стиле": неизвестные БпЛА атаковали "вагнеровцев" в Судане, — СМИ (фото)

БпЛА поразили движущиеся и неподвижные машины боевиков, здания и вооруженных людей. Киев официально не взял на себя ответственность за эти атаки.

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В Африке в Судане были атакованы боевики Сил быстрой поддержки (RSF), которых поддерживает ЧВК "Вагнер". За серией ударов по ним могут стоять украинские спецслужбы. Об этом пишет CNN.

Атака произошла вблизи столицы Судана Хартума. Военизированная группировка, поддерживаемая "вагнеровцами", которая борется против суданской армии за контроль над страной, подверглась нескольким атакам, в частности, FPV-дронами.

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"Это была работа не суданских военных. Ответственность, вероятно, несут украинские спецслужбы", — говорит украинский военный источник CNN.

Издание сообщило, что не имеет достаточно доказательств, что боевиков в Судане атаковала именно Украина, но отмечает, что есть "характерные признаки атак беспилотников в украинском стиле".

На обнародованных кадрах видно, что БпЛА поразили движущиеся и неподвижные машины боевиков. 6 ударов было нанесено по пикапам, которые двигались по мосту Шамбат. Еще 8 беспилотников атаковали припаркованные авто, здания и вооруженных людей в западном пригороде Омбада и Омдурмане.

В 8 ударах были задействованы по крайней мере 2 дрона, которые используют украинские военные против ВС РФ. По мнению экспертов, такая тактика налета БпЛА не характерна для Судана и африканского региона в целом.

"Такие беспилотные летательные аппараты (FPV) видят на африканском континенте впервые. Однако за последний год мы наблюдаем активизацию использования таких беспилотников в Украине", — сказал Вим Звейненбург, руководитель проекта по гуманитарному разоружению нидерландской организации PAX.

Источник издания в Вооруженных силах Судана сообщил, что ему ничего неизвестно о работе дронов украинских спецслужб по боевикам. Американские чиновники тоже удивились предположению, что за этими атаками стоит Украина.

Киев официально не взял на себя ответственность за эти атаки.

Напомним, что в России наемник ЧВК "Вагнер", который воевал в Украине, получил помилование и вернулся в родное село, где 5 лет назад он жестоко убил 9-летнего мальчика.

Ранее сообщалось, что на территории Беларуси в лагере так называемой ЧВК "Вагнер" демонтировали часть палаток . Центр национального сопротивления информирует, что на территории Беларуси осталось менее тысячи "вагнеровцев".