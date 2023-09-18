В Беларуси могли демонтировать палатки в лагере ЧВК "Вагнер" (фото, видео)

Около 200 "вагнеровцев", по информации Центра национального сопротивления, остаются инструкторами в спецподразделениях МВД и Министерства обороны Беларуси, а остальные наемники не представляют другие структуры.

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На территории Беларуси в лагере так называемой ЧВК "Вагнер" демонтировали часть палаток. Это демонстрируют изображения сервиса Planet.

На видео сравнили спутниковые фото, которые были сделаны утром 18 сентября и фотографии за 9 сентября. На них видно, что палатки на новом изображении отсутствуют.

Как отметили журналисты "Радио Свободы", в южной части лагеря "ЧВК Вагнера" часть палаток пока остается. Полностью завершен демонтаж только в северной части. На фото — южный сектор на снимке Planet.com от 18 сентября.

В понедельник, 18 сентября, украинский Центр национального сопротивления сообщил, что на территории Беларуси осталось менее тысячи "вагнеровцев". Именно такие данные получило местное подполье.

лагерь вагнеровцев Фото: Planet

Сейчас из них 200 остаются инструкторами. Они функционируют в спецподразделениях МВД и Министерства обороны Беларуси. Остальные остатки это те, кого не желают забирать в новые структуры наемников или в Минобороны РФ.

ЧВК "Вагнер" и их лагеря в Беларуси

Лагеря "вагнеровцев" в Беларуси возникли летом. В частности, еще в августе на границе с Украиной в белорусском населенном пункте Зябровка строился новый лагерь для наемников ЧВК "Вагнер". В дальнейшем планировалось их применение для имитации соответствующей подрывной деятельности на границе с Черниговской областью. В подполье рассказали, что цель такой кампании заключается в том, чтобы спровоцировать страны Европы уменьшать поддержку Украины. Также строился большой лагерь и недалеко от города Осиповичи.

Напомним, в начале августа часть "вагнеровцев" расположилась недалеко от границы с Литвой. Президент Литвы предполагал, что количество наемников в Беларуси может увеличиться до 10 тысяч. Он предостерег от пренебрежительного отношения к их присутствию рядом с границами его государства и соседней Польши. Литовской армией были приняты меры, усилена охрана границы Литвы, подготовлены и обновлены планы прикрытия границы, которые предусматривают усиление и со стороны армии.