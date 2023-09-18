В ЦНС назвали количество наемников ЧВК "Вагнер", которые остались в Беларуси

Большинство "вагнеровцев", которые остались в Беларуси, не хотят забирать в другие ЧВК и Минобороны РФ.

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В Беларуси осталось менее тысячи наемников частной военной компании "Вагнер". Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"По информации от местного подполья, в Беларуси осталось менее 1000 "вагнеровцев", — говорится в сообщении.

Отметили, что из тех бойцов ЧВК, которые остались, 200 — инструкторы в спецподразделениях Министерства внутренних дел и Министерства обороны Беларуси. Тогда как других наемников не хотят забирать ни в другие ЧВК, ни в Министерство обороны Российской Федерации.

Судьба ЧВК "Вагнер" после смерти Евгения Пригожина

31 августа в ЦНС сообщили, что правительство РФ решило вывезти большинство наемников ЧВК "Вагнер" из Беларуси в Африку после смерти их лидера Евгения Пригожина. Некоторая часть бойцов останется в Беларуси для подготовки спецподразделений МВД к противодействию возможного мятежа против лидера Беларуси Александра Лукашенко. Некоторым "вагнеровцам" предложили контракт с Минобороны РФ.

13 сентября стало известно, что наемники ЧВК "Вагнер", которые не захотели подписывать контракт с Минобороны РФ и продолжать воевать в Украине, войдут в состав белорусской ЧВК "ГардСервис". В центре национального сопротивления считают, что основной их задачей станет противодействие оппозиции в случае неблагоприятного сценария для лидера Беларуси Александра Лукашенко. Кроме этого, "вагнеровцы" в составе новой ЧВК отправятся в Африку.

Напомним, 17 сентября в ЦНС заявили, что РФ отправляет своих представителей в Беларусь и африканские страны, чтобы убедить "вагнеровцев" подписать контракт с РФ и вступить в новую ЧВК под руководством Минобороны РФ

Кроме этого, аналитики Института изучения войны в отчете за 11 сентября сообщила, что Росгвардия могла начать вербовать бывших заключенных бойцов ЧВК "Вагнер". В частности, это может быть нужно для дальнейшего покорения наемников и укрепления внутреннего аппарата безопасности России.