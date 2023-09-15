Военный инструмент РФ: Великобритания признала ЧВК "Вагнер" террористической организацией

Участие в ЧВК "Вагнер" или активная поддержка ее участников будет считаться уголовным преступлением на британских островах и караться лишением свободы до 14 лет.

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Власти Великобритании официально признали группу наемников ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Такому решению предшествовали заявления британских чиновников на прошлой неделе о том, что поддержка группировки или участие в ней будет считаться уголовным преступлением. Об этом сообщает Sky News.

Нарушение постановления может повлечь за собой уголовную ответственность сроком до 14 лет тюрьмы.

На прошлой неделе глава британского МВД Суэлла Браверман назвала ЧВК "Вагнер" жестокой и деструктивной организацией, которая использовалась как военный инструмент путинской России за рубежом.

Напомним, что в Кремле прокомментировали ход расследования гибели основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Следственный комитет РФ уже около месяца не называет официальных версий гибели владельца ЧВК "Вагнер". Вместе с тем расследования смертей других бывших приближенных к Кремлю продвигались сравнительно быстро.

Также сообщалось, что в РФ наемник из ЧВК "Вагнера" вернулся в колонию за повторное убийство: он задушил еще одну женщину и вновь шнуром.