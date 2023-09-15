Дело "непростое": в Кремле прокомментировали состояние расследования смерти Пригожина

Следственный комитет РФ почти месяц не обнародует официальные версии гибели владельца ЧВК "Вагнер". При этом аналогичные расследования смертей других подопечных Кремля двигались с невероятной скоростью.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал скорость расследования авиакатастрофы бизнес-джета владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который разбился 23 августа 2023 года под Тверью. Отдельные политологи предполагают, что Пригожину удалось избежать смерти и он якобы скрывается в Африке или Южной Америке. Впрочем, на кладбище в Санкт-Петербурге есть могила, украшенная его именем. Песков объяснил журналистам росСМИ, как движется расследование.

Песков ответил на вопросы российского радиоканала "Маяк", которые опубликовали краткие тезисы его выступления. В частности, спикера Кремля спросили, не слишком ли медленно продвигается расследование смерти Пригожина.

На это прозвучал ответ, что расследование происходит с достаточной скоростью, поскольку расследование "непростое". Поэтому, по мнению Кремля, комментировать ситуацию "преждевременно".

Представитель Кремля Песков комментирует смерть Пригожина Фото: Скриншот

Между тем в официальном Telegram-канале Следственного комитета РФ последнее упоминание об авиакатастрофе датировано 27 августа 2023 года. В тот день сообщили, что провели генетическую экспертизу для идентификации тел. Других сообщений на эту тему беглый поиск не показал.

При этом расследование гибели других российских деятелей происходило гораздо быстрее. Например, когда погибла пропагандистка Дарья Дугина, уже на следующие сутки стало известно об украинке, которая якобы совершила покушение. Когда же взорвали пропагандиста Владлена Татарского в Санкт-Петербурге, также мгновенно нашли женщину, которая подарила ему скульптуру лошади, "нафаршированную" взрывчаткой

Смерть Пригожина: детали

Отметим, самолет Евгения Пригожина разбился в Тверской области России вечером 23 августа 2023 года. На месте падения обнаружили вдребезги разбитый самолет с бортовым номером бизнес-джета, в котором обычно летал владелец ЧВК "Вагнер".

На месте авиакатастрофы обнаружили 10 тел. Позже российские власти заверили, что все идентифицированы. В частности, среди погибших — Пригожин, а также командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин и другие руководители "вагнеровцев".

В первые дни после авиакатастрофы аналитики выдвинули четыре версии событий. Среди них — подрыв ракетой ПВО или взрывчатка на борту. При этом соглашались, что возможно убийство по приказу президента России Владимира Путина, который не простил Пригожину мятежа в июне 2023 года.

9 сентября появилась еще одна версия: якобы по самолету Пригожина попали из российского истребителя. Официально российские власти не прокомментировали эту версию.

Напоминаем, в Офисе президента Украины рассказали о военных возможностях украинских Сил обороны. В частности, заявили, что РФ теряет доминирование в Черном море благодаря армии морских дронов, которые достают до ЧФ РФ. При этом зарубежные партнеры шокированы: удары в Крыму и контрнаступление на суше удалось осуществить без западных снарядов и самолетов.