Військовий інструмент РФ: Велика Британія визнала ПВК "Вагнер" терористичною організацією

Участь у ПВК "Вагнер" або активна підтримка її учасників вважатиметься кримінальним злочином на британських островах і каратиметься позбавленням волі до 14 років.

Related video

Влада Великої Британії офіційно визнала групу найманців ПВК "Вагнер" терористичною організацією. Такому рішенню передували заяви британських чиновників минулого тижня про те, що підтримка угруповання або участь у ньому вважатиметься кримінальним злочином. Про це повідомляє Sky News.

Порушення постанови може спричинити кримінальну відповідальність строком до 14 років в'язниці.

Минулого тижня голова британського МВС Суелла Браверман назвала ПВК "Вагнер" жорстокою і деструктивною організацією, яку використовували як військовий інструмент путінської Росії за кордоном.

Нагадаємо, що в Кремлі прокоментували хід розслідування загибелі засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Слідчий комітет РФ уже близько місяця не називає офіційних версій загибелі власника ПВК "Вагнер". Водночас розслідування смертей інших колишніх наближених до Кремля просувалися порівняно швидко.

Також повідомлялося, що у РФ найманець із ПВК "Вагнера" повернувся в колонію за повторне вбивство: він задушив ще одну жінку і знову шнуром.