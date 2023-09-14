Задушив ще одну жінку шнуром: у РФ найманець із "Вагнера" потрапив до колонії за повторне вбивство

"Демобілізований" найманець із ПВК відгукнувся на оголошення про здачу квартири в інтернеті. Під час огляду житла в нього виникли розбіжності з господинею через вартість, після чого він задушив жінку.

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Засуджений житель Ростова-на-Дону, який воював в Україні у складі ПВК "Вагнер", знову опинився в колонії суворого режиму за звинуваченням у вбивстві. Шість років тому його визнали винним в аналогічному злочині. Про це повідомила пресслужба прокуратури Ростовської області.

Суд засудив 34-річного Сергія Руденка до 11 з половиною років ув'язнення.

Слідство вважає, що Руденко відгукнувся на оголошення про здачу квартири в інтернеті, 26 квітня 2023 року під час огляду житла у нього виникли розбіжності з господинею через вартість. Він побив жінку і задушив шнурком, а потім зник, прихопивши її телефон. Підозрюваного затримали того самого дня, на допиті він зізнався.

За даними слідчого комітету, Руденко мав намір задушити власницю житла і завдав множинні удари ножем в область шиї. Але представники прокуратури про це не згадали.

У підсумку колишнього "вагнерівця" визнали винним у вбивстві та крадіжці, вирок винесли 4 вересня.

Пресслужба СК повідомила, що чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності за вбивство. За даними Mash, він перебував у лавах ПВК "Вагнер" і скоїв убивство вже після "демобілізації".

Вирок жителю Ростова-на-Дону з таким самим ім'ям журналісти знайшли в судових базах. У 2018 році його засудили на 10 років колонії суворого режиму за вбивство, вчинене роком раніше. За матеріалами слідства, під час сварки Руденко задушив співмешканку шнуром і поясом, після чого забрав із собою її телефон і прикраси.

Нагадаємо, що деякі "вагнерівці" увійдуть до складу білоруської ПВК.

Також повідомлялося, що Росгвардія могла почати вербування раніше засуджених бійців ПВК "Вагнер".