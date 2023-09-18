У ЦНС назвали кількість найманців ПВК "Вагнер", які залишилися в Білорусі

Більшість "вагнерівців", які залишилися в Білорусі, не хочуть забирати в інші ПВК та Міноборони РФ.

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У Білорусі залишилося менше ніж тисяча найманців приватної військової компанії "Вагнер". Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"За інформацією від місцевого підпілля, в Білорусі залишилося менш як 1000 "вагнерівців", — йдеться в повідомленні.

Зазначили, що з тих бійців ПВК, які залишилися, 200 — інструктори в спецпідрозділах Міністерства внутрішніх справ та Міністерства оборони Білорусі. Тоді як інших найманців не хочуть забирати ні в інші ПВК, ні в Міністерство оборони Російської Федерації.

Доля ПВК "Вагнер" після смерті Євгена Пригожина

31 серпня у ЦНС повідомили, що уряд РФ вирішив вивезти більшість найманців ПВК "Вагнер" з Білорусі до Африки після смерті їхнього лідера Євгена Пригожина. Деяка частина бійців залишиться в Білорусі для підготовки спецпідрозділів МВС до протидії можливого заколоту проти лідера Білорусі Олександра Лукашенка. Деяким "вагнерівцям" запропонували контракт з Міноборони РФ.

13 вересня стало відомо, що найманці ПВК "Вагнер", які не захотіли підписувати контракт з Міноборони РФ та продовжувати воювати в Україні, увійдуть до складу білоруської ПВК "ГардСервіс". У центрі національного спротиву вважають, що основним їхнім завданням стане протидія опозиції у випадку несприятливого сценарію для лідера Білорусі Олександра Лукашенка. Крім цього, "вагнерівці" у складі нової ПВК відправляться до Африки.

Нагадаємо, 17 вересня у ЦНС заявили, що РФ відправляє своїх представників до Білорусі та африканських країн, аби переконати "вагнерівців" підписати контракт із РФ та вступити в нову ПВК під керівництвом Міноборони РФ

Крім цього, аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 11 вересня повідомила, що Росгвардія могла почати вербувати колишніх ув'язнених бійців ПВК "Вагнер". Зокрема, це може бути потрібно для подальшого підкорення найманців та зміцнення внутрішнього апарату безпеки Росії.