Росгвардия могла начать вербовать ранее заключенных бойцов ЧВК "Вагнер", — ISW

Российская Федерация пытается усилить роль Росгвардии как внутреннего органа безопасности после мятежа владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Related video

Российская гвардия может вербовать ранее заключенных бойцов ЧВК "Вагнер". Аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 11 сентября заявили, что это, вероятно, происходит для дальнейшего покорения "вагнеровцев" и укрепления внутреннего аппарата безопасности РФ.

"11 сентября российское оппозиционное издание iStories сообщило, что родственники ранее заключенных бывших бойцов Вагнера рассказали, что некоторые из их родственников получили приглашение служить в Росгвардии после серии тестов и аттестатов", — говорилось в сообщении ISW.

В российском издании отметили, что Росгвардия требует от бывших бойцов ЧВК "Вагнер" пройти проверку и предоставить документы об официальном помиловании осужденных и документы о заключении контрактов с ЧВК. Кроме этого, российские журналисты со ссылкой на военного Росгвардии 2-го батальона неустановленного московского подразделения рассказали, что в этом подразделении служат экс-бойцы ЧВК "Вагнер", в том числе и те, которые не имеют опыта "обычной военной службы". Другой военнослужащий Росгвардии из Ростова-на-Дону заявил, что бывших "вагнеровцев" из его подразделения отправили охранять "стратегические объекты" на территории временно оккупированной Украины.

Аналитики считают, что информация о возможной вербовке Росгвардией бывших бойцов "Вагнер" заслуживает внимания из-за недавних усилий руководства РФ усилить роль Росгвардии как внутреннего органа безопасности после мятежа владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина 24 июня.

Напомним, 11 сентября стало известно, что наемники ЧВК "Вагнер", которые отказались подписать контракт с Минобороны РФ и продолжить воевать в Украине, станут частью ЧВК "ГардСервис" в Беларуси.

1 сентября СМИ сообщали, что Минобороны РФ возьмет под контроль деятельность ЧВК "Вагнер" в Африке. В частности, президент РФ Владимир Путин подписал указ, который обязывает бойцов ЧВК "Вагнер" присягнуть на верность РФ.