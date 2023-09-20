"Працювали в українському стилі": невідомі БпЛА атакували "вагнерівців" у Судані, — ЗМІ (фото)

БпЛА уразили рухомі та нерухомі автівки бойовиків, будівлі та озброєних людей. Київ офіційно не взяв на себе відповідальність за ці атаки.

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В Африці в Судані були атаковані бойовики Сил швидкої підтримки (RSF), яких підтримує ПВК "Вагнер". За серією ударів по них можуть стояти українські спецслужби. Про це пише CNN.

Атака сталася поблизу столиці Судану Хартума. Воєнізоване угруповання, підтримуване "вагнерівцями", яке бореться проти суданської армії за контроль над країною, зазнало кількох атак, зокрема, FPV-дронами.

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"Це була робота не суданських військових. Відповідальність, ймовірно, несуть українські спецслужби", — каже українське військове джерело CNN.

Видання повідомило, що не має достатньо доказів, що бойовиків в Судані атакувала саме Україна, але зауважує, що є "характерні ознаки атак безпілотників в українському стилі".

На оприлюднених кадрах видно, що БпЛА уразили рухомі та нерухомі автівки бойовиків. 6 ударів було завдано по пікапах, які рухалися мостом Шамбат. Ще 8 безпілотників атакували припарковані авто, будівлі та озброєних людей в західному передмісті Омбада та Омдурмані.

У 8 ударах були задіяні принаймні 2 дрони, які використовують українські військові проти ЗС РФ. На думку експертів, така тактика нальоту БпЛА не характерна для Судану та африканського регіону загалом.

"Такі безпілотні літальні апарати (FPV) бачать на африканському континенті вперше. Однак за останній рік ми спостерігаємо активізацію використання таких безпілотників в Україні", – сказав Вім Звейненбург, керівник проєкту з гуманітарного роззброєння нідерландської організації PAX.

Джерело видання у Збойних силах Судану повідомило, що йому нічого невідомо про роботу дронів українських спецслужб по бойовиках. Американські чиновники теж здивувалися припущенням, що за цими атаками стоїть Україна.

Київ офіційно не взяв на себе відповідальність за ці атаки.

Нагадаємо, що у Росії найманець ПВК "Вагнер", який воював в Україні, отримав помилування та повернувся в рідне село, де 5 років тому він жорстоко вбив 9-річного хлопчика.

Раніше повідомлялося, що на території Білорусі у таборі так званої ПВК "Вагнер" демонтували частину наметів. Центр національного опору інформує, що на території Білорусі залишилося менш як тисяча "вагнерівців".