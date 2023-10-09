Без опровержения: как тайные операции ГУР в Судане подрывают интересы РФ, — эксперт

Все еще нет официального подтверждения участия украинских спецслужб в операции против российского ЧВК "Вагнер" в Судане. Эксперты считают, что в ГУР могут никогда не подтвердить причастность украинцев к действиям в Африке, ведь их конечной целью может быть военно-политическая верхушка РФ.

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В СМИ косвенно подтвердили причастность украинских спецслужб к операции в Судане против группировки, которую поддерживает ЧВК "Вагнер". В сентябре неизвестные беспилотники атаковали проезжавших по мосту Шамбат пикапы, а также припаркованные транспортные средства, здания и вооруженных людей в Омдурмане и западном пригороде Омбада.

В пятницу, 6 октября издание "Бабель" со ссылкой на источники в разведке подтвердило участие украинских спецназовцев в операции и опубликовало видеозаписи, на которых можно увидеть работу снайперов, атаки FPV-дронов и перестрелку. Детали операции не разглашали. В ГУР по-прежнему официально ни подтверждают, ни опровергают информацию.

Подрыв стратегических интересов России

По словам эксперта по международной безопасности Тараса Жовтенко, видео, опубликованные в СМИ, направлены на военно-политическую верхушку РФ. Таким образом мы даем им понять, что они неспособны защитить не только временно оккупированные территории Украины и территории РФ, но даже свои стратегические интересы в Африке. Нигде они не будут в безопасности и не смогут беспрепятственно достигать своих целей, пока продолжают войну против Украины

"Специфика работы спецслужб заключается в том, что об успехах открыто рапортовать не могут, ввиду безопасности, а провалы, если информация просачивается в СМИ, становятся сенсацией. Те, кто постоянно смотрят подобные видео, и знают специфику работы нашей разведки, могут сказать, что тактика похожа, но прямой связи нет. Поэтому этот фрагмент и опубликовали, так как он максимально стерильный", — говорит Фокусу Жовтенко.

Во многих странах Африки Россия привела к власти военную диктатуру, которая держится при поддержке наемников ЧВК "Вагнер". Таким образом РФ получила условных союзников на африканском континенте и, контролируя ситуацию, нелегально добывала природные ресурсы — алмаз, никель, платину, уран. Полезные ископаемые попадали на черный рынок и финансировали как российскую военную машину, так и окружение российского диктатора. Однако после того как Кремль попробовал расширить свое влияние на юге региона Сахель, устроив госпереворот в Нигере, он подвинул интересы Франции, которая при поддержке предыдущей власти, добывали там урановые руды для своей ядерной энергетики. А потому операция в Судане, вероятно, могла быть совместной работой украинских и французских спецслужб.

"Украине частично нужно было решить собственные стратегические задачи — сделать так, чтобы дальнейшая работа ЧВК "Вагнер" в Африке стала максимально неудобной. Из-за угрозы потерять влияние в регионе, россияне частично переключили бы внимание с войны против Украины и перебросили часть ресурсов в Африку. И, конечно, мы могли помогать французам. Думаю, это не последняя подобная акция. Ударами по союзников ЧВК "Вагнер" в Судане, мы попытались подорвать их боеспособность в этом регионе, и не дать им возможность аккумулировать ресурсы", — отмечает эксперт.

Одна из задач, которые стоят перед разведкой — "обезглавить" "вагнеровцев" и пресечь другие попытки Кремля сформировать новые ЧВК для участия в войне против Украины. Жовтенко отмечает, что пока у России нет возможности поставить надежного человека в Африке, который мог бы продвигать их интересы, работа украинской разведки продолжается.

"[Генералу Сергею] Суровикину полностью не доверяют. На прошлой неделе Путин встречался с Андреем Трошевым [бывшим начальником штаба группы "Вагнер"] — он командовал операциями под Бахмутом. В разговоре с ним российский диктатор акцентировал внимание на формировании добровольческих объединений. Этот персонаж или дополнит Суровикина, который сейчас отвечает за работу "вагнеровцев", или полностью его отодвинет. Так как военно-политическая верхушка для нашей разведки в приоритете, нужно подождать, кто будет контролировать операции наемников", — резюмирует эксперт.

Фокус ранее разбирал, может ли украинская разведка работать по принципу израильского Моссада — осуществлять правосудие в отношении военных преступников.

Также Фокус писал о том, почему спецслужбы Израиля "прозевали" подготовку боевиков ХАМАСа.