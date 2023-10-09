Без спростування: як таємні операції ГУР у Судані підривають інтереси РФ, — експерт

Усе ще немає офіційного підтвердження участі українських спецслужб в операції проти російського ПВК "Вагнер" у Судані. Експерти вважають, що в ГУР можуть ніколи не підтвердити причетність українців до дій в Африці, адже їхньою кінцевою метою може бути військово-політична верхівка РФ.

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У ЗМІ побічно підтвердили причетність українських спецслужб до операції в Судані проти угруповання, яке підтримує ПВК "Вагнер". У вересні невідомі безпілотники атакували пікапи, що проїжджали мостом Шамбат, а також припарковані транспортні засоби, будівлі та озброєних людей в Омдурмані та західному передмісті Омбада.

У п'ятницю, 6 жовтня видання "Бабель" із посиланням на джерела в розвідці підтвердило участь українських спецпризначенців в операції та опублікувало відеозаписи, на яких можна побачити роботу снайперів, атаки FPV-дронів і перестрілку. Деталі операції не розголошували. У ГУР, як і раніше, офіційно ні підтверджують, ні спростовують інформацію.

Підрив стратегічних інтересів Росії

За словами експерта з міжнародної безпеки Тараса Жовтенка, відео, опубліковані в ЗМІ, спрямовані на військово-політичну верхівку РФ. У такий спосіб ми даємо їм зрозуміти, що вони нездатні захистити не тільки тимчасово окуповані території України та території РФ, а й навіть свої стратегічні інтереси в Африці. Ніде вони не будуть у безпеці і не зможуть безперешкодно досягати своїх цілей, поки продовжують війну проти України

"Специфіка роботи спецслужб полягає в тому, що про успіхи відкрито рапортувати не можуть, зважаючи на безпеку, а провали, якщо інформація просочується в ЗМІ, стають сенсацією. Ті, хто постійно дивляться подібні відео і знають специфіку роботи нашої розвідки, можуть сказати, що тактика схожа, але прямого зв'язку немає. Тому цей фрагмент і опублікували, оскільки він максимально стерильний", — говорить Фокусу Жовтенко.

У багатьох країнах Африки Росія привела до влади військову диктатуру, яка тримається за підтримки найманців ПВК "Вагнер". Таким чином РФ отримала умовних союзників на африканському континенті і, контролюючи ситуацію, нелегально видобувала природні ресурси — алмаз, нікель, платину, уран. Корисні копалини потрапляли на чорний ринок і фінансували як російську військову машину, так і оточення російського диктатора. Однак після того, як Кремль спробував розширити свій вплив на півдні регіону Сахель, влаштувавши державний переворот у Нігері, він посунув інтереси Франції, яка, за підтримки попередньої влади, видобувала там уранові руди для своєї ядерної енергетики. А тому операція в Судані, ймовірно, могла бути спільною роботою українських і французьких спецслужб.

"Україні частково потрібно було вирішити власні стратегічні завдання — зробити так, щоб подальша робота ПВК "Вагнер" в Африці стала максимально незручною. Через загрозу втратити вплив у регіоні, росіяни частково переключили б увагу з війни проти України і перекинули частину ресурсів в Африку. І, звісно, ми могли допомагати французам. Думаю, це не остання подібна акція. Ударами по союзниках ПВК "Вагнер" у Судані ми спробували підірвати їхню боєздатність у цьому регіоні, і не дати їм можливість акумулювати ресурси", — зазначає експерт.

Одне із завдань, які стоять перед розвідкою — "обезголовити" "вагнерівців" і припинити інші спроби Кремля сформувати нові ПВК для участі у війні проти України. Жовтенко зазначає, що поки у Росії немає можливості поставити надійну людину в Африці, яка могла б просувати їхні інтереси, робота української розвідки триває.

"[Генералу Сергію] Суровікіну повністю не довіряють. Минулого тижня Путін зустрічався з Андрієм Трошевим [колишнім начальником штабу групи "Вагнер"] — він командував операціями під Бахмутом. У розмові з ним російський диктатор акцентував увагу на формуванні добровольчих об'єднань. Цей персонаж або доповнить Суровікіна, який зараз відповідає за роботу "вагнерівців", або повністю його відсуне. Оскільки військово-політична верхівка для нашої розвідки в пріоритеті, потрібно почекати, хто контролюватиме операції найманців", — резюмує експерт.

Фокус раніше розбирав, чи може українська розвідка працювати за принципом ізраїльського Моссаду — здійснювати правосуддя щодо військових злочинців.

Також Фокус писав про те, чому спецслужби Ізраїлю "проґавили" підготовку бойовиків ХАМАСу.