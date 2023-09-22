ГУР в Африці. Чи міг "український Моссад" знищити союзників ПВК "Вагнер" у Судані

У Судані було завдано удару по угрупованню, що підтримує "вагнерівців". Підозри впали на українські спецслужби. Експерти вважають, що операцію могли проводити зокрема й за підтримки французів, щоб послабити ПВК "Вагнер".

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Українські спецслужби можуть бути причетні до операції в Судані проти угруповань, які підтримує ПВК "Вагнер". Таке припущення зробили американські журналісти. CNN повідомили, що удару було завдано через два дні після того, як "вагнерівці" сприяли доставці великого конвою зброї в Судан. Шість безпілотників атакували пікапи, що проїжджали по мосту Шамбат. Ще вісім були спрямовані на припарковані транспортні засоби, будівлі та озброєних людей в Омдурмані та західному передмісті Омбада.

Офіційно в Судані нічого не знають про українську операцію і не вірять, що це може бути правдою. Водночас в українській розвідці ситуацію коментують неоднозначно.

"Ми не можемо це ні підтвердити, ні спростувати. Це, зокрема, стосується й Африки. Можна також нагадати слова генерала Буданова про те, що Україна знищуватиме російських військових злочинців у будь-якій точці світу, де б вони не перебували", — сказав представник ГУР Андрій Юсов.

Хто стоїть за атакою

Операція в Судані, до якої, ймовірно, причетні українські спецслужби, могла бути частиною підготовки військового походу проти ПВК "Вагнер" на африканському континенті, вважає експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко. Один із варіантів реалізації такого плану — спільна "робота" з французами.

"Після загибелі Пригожина, Міноборони РФ намагалося перехопити контроль над операціями бойовиків в Африці, щоб заспокоїти своїх союзників. Вони залучили генерала Суровікіна, чия військова кар'єра фактично була завершена, відправили в Алжир, з'явилася новина про створення нової ПВК. З різних внутрішніх причин консолідувати найманців не вдалося. На тлі слабких позицій ПВК "Вагнер" ЕКОВАС [Економічне співтовариство країн Західної Африки] заявляли про військову операцію в Нігері, їх підтримала Франція. Щоб почати військовий похід, треба послабити російських найманців в інших точках континенту, щоб вони не могли нашкодити силам, яких підтримують західні країни", — каже Фокусу Жовтенко.

За словами експерта з питань зовнішньої політики і безпеки Олександра Хари, українські спецслужби і раніше проводили операції в Африці, просто не займалися підривною діяльністю, а виключно розвідувальною. У зв'язку з участю "вагнерівців" у війні проти України, у спецслужб з'явилися підстави, щоб вибити російських найманців з континенту, де вони продовжують вести агресивні дії, просуваючи інтереси РФ.

"Для розвідки властиво діяти на територіях інших держав, і це може бути несумісним із місцевим законодавством. За це співробітників спецслужби ловлять, намагаються судити, потім обмінюють. Варто сказати, що після війни не всіх, хто причетний до злочинів в Україні, вдасться дістати правосуддям. В Ізраїлю для таких випадків є Моссад. З точки зору міжнародного права це неправильно. І коли Моссад "працює" на території інших країн, це викликає дипломатичні обговорення. Але міжнародне право розраховане на джентльменські країни, де немає терористів", — міркує в бесіді з Фокусом Хара.

За принципом Моссаду

Жовтенко додає, що ізраїльську розвідку Моссад, яка, зокрема, проводить операції з ліквідації злочинців, від самого початку створювали для виконання воєнізованих завдань.

"Якщо порівнювати нас із Моссадом, можна порівнювати з першим етапом, коли ізраїльська розвідка займалася наполовину диверсійними операціями. Наші спецслужби зараз проходять схожий шлях. У них багато завдань на стику з війною. Такий підхід допоміг Ізраїлю в боротьбі за власне виживання", — каже експерт.

Щоб українські спецслужби працювали за принципом Моссаду — здійснювали правосуддя щодо військових злочинців, потрібна правова рамка. Такі операції планують, якщо по-іншому злочинців неможливо притягнути до відповідальності: домогтися екстрадиції або суду на території інших країн, де вони перебувають. У такому разі задіюють радикальний метод, але за наявності юридичних підстав — рішення міжнародного або національного суду.

"Якщо у нас з'являться такі механізми, це не вважатиметься чимось, що відбувається за правовим полем", — зазначає Жовтенко.

Також спецслужби враховують й інші аспекти. Зокрема, на території яких країн ведеться робота. Якщо це дружня країна, за словами Хари, такі операції можуть зашкодити відносинам між державами.

Схожа тактика

Експерти в бесіді з Фокусом також зазначають, що в Судані могли працювати спецслужби інших країн, використовуючи українську тактику. За словами Жовтенка, практично всі союзники Києва знають, як працюють українські військові, оскільки добровольці з усього світу беруть участь у російсько-українській війні. Хара додає, що подібні методи могли використовувати навіть місцеві угруповання всередині Судану.

"Хто завгодно з росіян або європейців може працювати в такому стилі. Це можуть бути якісь місцеві угруповання всередині Судану. Наш приклад показав, що це недорого й ефективно. Інша історія — якщо операцію проводили так, щоб підставити українські спецслужби, як це було з підривом "Північного потоку", — зазначає Хара.

Що стосується питання техніки, експерти зазначають, що для таких операцій могли використовувати дрони, вартістю 500-600 доларів. Це невеликі витрати, якщо враховувати можливу мету роботи спецслужб.

"Якщо там були люди, важливі в ланцюжку отримання прибутку РФ, який потім конвертується у зброю, цілі виправдані. Оскільки імперія Пригожина базується на викачуванні ресурсів з Африки — алмазів, золота, а також наданні послуг диктаторам", — резюмує Хара.

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