Переворот у Нігері: в ЕКОВАС заявили, що день інтервенції вже визначено, — Reuters

За словами журналістів, мирне врегулювання залишається кращим варіантом для блоку. Однак більшість із 15 держав ЕКОВАС готові зробити свій внесок в об'єднані військові сили.

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Головний регіональний блок Західної Африки ЕКОВАС заявив, що погодив день для можливого військового втручання для відновлення демократії в Нігері, якщо дипломатичні зусилля не увінчаються успіхом. Про це пише видання Reuters.

За словами журналістів, в ЕКОВАС заявили, що не вестимуть діалогу з військовою хунтою нескінченно.

"Ми готові виступити в будь-який час, коли буде віддано наказ", — заявив на церемонії закриття комісар ЕКОВАС із політичних питань, миру і безпеки Абдель-Фатау Муса.

Він сказав, що мирне врегулювання залишається кращим варіантом для блоку.

За словами журналістів, негайної реакції з боку хунти не було.

"Ми вже узгодили і доопрацювали те, що буде потрібно для інтервенції", — сказав Муса, відмовившись повідомити, скільки військ буде розгорнуто.

Повідомляється, що більшість із 15 держав-членів блоку готові зробити свій внесок в об'єднані сили. ЕКОВАС зайняло більш жорстку позицію щодо перевороту в Нігері, який став сьомим у регіоні за три роки, ніж щодо попередніх.

"Рішення полягає в тому, що переворот у Нігері — це на один переворот занадто багато для регіону, і наразі ми зупиняємо його, ми проводимо риску на піску", — сказав Муса.

Видання пише, що Нігер має стратегічне значення за межами Західної Африки через його запаси урану і нафти. Також він відіграє роль центру для іноземних військ, які беруть участь у боротьбі з повстанцями, пов'язаними з "Аль-Каїдою" та "Ісламською державою".

Нагадаємо, що 12 серпня повідомлялося, що країни ЕКОВАС готові провести військову операцію в Нігері. За словами президента Нігерії Бола Тінубу, застосування сили для врегулювання ситуації в Нігері розглядається як "крайній захід".