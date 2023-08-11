"Якнайшвидше": країни ЕКОВАС готові провести військову операцію в Нігері, — ЗМІ (відео)

За словами президента Нігерії Бола Тінубу, застосування сили для врегулювання ситуації в Нігері розглядається як "крайній захід".

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Лідери держав Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС) допускають військову інтервенцію до Нігеру для повалення осіб, які здобули владу внаслідок перевороту. Про це пише France24 10 серпня.

За словами президента Кот-д'Івуару Алассана Уаттари, ЕКОВАС підтримує якнайшвидше військове втручання, щоб врегулювати ситуацію в Нігері.

"У начальників штабів будуть інші конференції, щоб завершити справу, але в них є згода Конференції глав держав на початок операції якомога швидше", — заявив Уаттара.

ЕКОВАС розгорне резервні сили проти лідерів перевороту в Нігері

Також повідомляється, що блок ЕКОВАС наказав активувати резервні сили для можливого використання в Нігері. За словами журналістів, таким чином країни Західної Африки "посилають дуже сильний сигнал" заколотникам.

"У цьому дуже багато неясного. Ми не знаємо ні місць, ні термінів, ні бюджету, і навіть остаточного підтвердження того, які війська з яких країн будуть задіяні. На те, щоб зібрати регіональні сили, можуть піти тижні", — зазначає кореспондент видання.

При цьому президент Нігерії Бола Тінубу наголосив, що застосування сили розглядається як "крайній захід". За його словами, жоден з інших варіантів врегулювання не знято з порядку денного.

"Ми віддаємо пріоритет дипломатичним переговорам і діалогу як основі нашого підходу", — наголосив Тінубу.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ від 7 серпня, Хунта Нігеру частково закрила повітряний простір країни і попередила про можливий напад "іноземної держави".

Крім того, 10 серпня заколотники також заявили високопоставленому дипломату США, що вони вб'ють поваленого президента Мохамеда Базума, якщо сусідні країни спробують здійснити будь-яке військове втручання.