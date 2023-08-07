"Уже спланована": хунта Нігеру закрила повітряний простір і готується до війни, — ЗМІ

Лідери держперевороту впевнені, що воєнні дії проти них вже розгортаються. Ознак цьому немає, однак термін ECOWAS на звільнення президента закінчився.

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Хунта Нігеру частково закрила повітряний простір країни та попередила про можливий напад "іноземної держави". Про це йдеться в матеріалі Bloomberg, опублікованому 7 серпня.

У неділю, 6 серпня, закінчився наданий лідерами країн Західної Африки час для відновлення поваленого президента Мохамеда Базума. Цей термін, встановлений Економічним товариством західноафриканських держав (ECOWAS), загрожує військовим втручанням у Нігер через держпереворот.

За даними ЗМІ, попри відсутність ознак будь-яких воєнних дій лідери перевороту переконані, що вони вже розгортаються.

"Планування цієї війни було здійснено. У двох країнах Центральної Африки почалося попереднє розгортання сил для участі в цій війні", — заявив речник хунти Амаду Абдарман.

У неділю Нігер закрив повітряний простір для міжнародних рейсів. Виняток зробили лише для кількох країн, які виступили проти військового втручання, — Алжиру, Буркіна-Фасо, Малі, Лівії та Чаду.

"Будь-яка держава, із боку якої ведуться воєнні дії проти Нігеру, буде вважатися провоєнною", — підкреслив Абдарман.

Нагадаємо, 28 липня в Нігері стався державний переворот — начальник гвардії генерал Омар Чіані оголосив себе новим лідером держави. 4 серпня стало відомо, що в ECOWAS склали план військового втручання в країну. Лідери Західної Африки дали хунті час для звільнення обраного президента. Зазначалося, що Нігерія та Сенегал готувалися розгортати війська.

5 серпня в ЗМІ проінформували, що після перевороту хунта Нігеру звернулася за допомогою до російської ПВК "Вагнер". За інформацією медіа, найманці вивчали прохання. Причиною звернення став ультиматум ECOWAS.