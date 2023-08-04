"Усі елементи розроблені": лідери Західної Африки готуються до військового втручання в Нігер

Економічне товариство західноафриканських держав надіслало у країну делегацію, але дипломатичні зусилля виявились безрезультатними. Тепер члени блоку готують армії.

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Керівники оборони Західної Африки склали план можливого військово втручання на випадок, якщо державний переворот у Нігері не буде скасований. Про це з посиланням на слова лідера регіонального блоку повідомили 4 серпня у Reuters.

За даними ЗМІ, в Економічному товаристві західноафриканських держав (ECOWAS) дали лідерам перевороту в Нігері час до неділі, щоб вони пішли у відставку та відпустили обраного президента Мохамеда Базума.

Комісар ECOWAS з політичних питань, миру та безпеки Абдель-Фатау Муса повідомив, що лідери держав ухвалять рішення про те, де та коли завдати удару. З його слів, змовникам про домовленості розголошено не буде.

"Усі елементи, які будуть включені в будь-яке можливе втручання, були розроблені тут, включно з необхідними ресурсами й тим, як і коли ми збираємося розгорнути сили", — заявив Муса.

У матеріалі зазначено, що об’єднання 15 країн раніше запровадило санкції проти Нігеру та направило делегацію до його столиці для пошуку "дружнього рішення". Проте неназваний наближений співрозмовник передав журналістам, що делегація "отримала відсіч" і не затрималася в країні надовго.

"Ми хочемо, щоб дипломатія працювала, і ми хочемо, щоб це повідомлення було чітко передано їм — що ми даємо їм усі можливості змінити те, що вони зробили", — підкреслив Муса.

У медіа додали, що Нігерія та Сенегал також готуються розгортати війська.

Нагадаємо, 28 липня частина бійців президентської гвардії Нігеру виступили проти лідера держави. Того ж дня начальник гвардії генерал Омар Чіані оголосив себе новим нігерським головою.

30 липня у Нігері поблизу французького посольства зібралися мітингувальники. Вони розмахували прапорами Росії та тримали плакати на підтримку Володимира Путіна.

1 серпня ситуацію в Нігері прокоментував радник голови ОП Михайло Подоляк. З його слів, держпереворот в африканській країні був організований РФ. Водночас у США та ООН переконані, що ознак причетності Кремля до подій в Африці немає.