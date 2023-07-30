Переворот у Нігері: мітингувальники вийшли на вулиці з прапорами РФ і плакатами на підтримку Путіна (відео)

Журналісти зазначають, що деякі мітингувальники хотіли пройти до будівлі посольства Франції. У Парижі встигли відреагувати і закликали не завдавати шкоди людям.

Related video

У Нігері біля посольства Франції активісти вийшли на протест і принесли із собою прапори Російської Федерації. Про це повідомляє видання Franceinfo 30 липня.

Тисячі людей прийшли до будівлі французького посольства, де проходив мітинг на підтримку військової хунти, яка кілька днів тому здійснила державний переворот у країні.

На опублікованих звідти кадрах можна побачити, що натовп розмахував не тільки прапорами Нігеру, а й Російської Федерації. Також були плакати на підтримку глави Кремля Володимира Путіна.

Деякі протестувальники хотіли зайти всередину будівлі, а іншим вдалося зірвати табличку з написом "Посольство Франції в Нігері" і замінити її прапорами РФ.

У Єлисейському палаці вже відреагували на дії демонстрантів і засудили їх, передають місцеві журналісти з BFMTV.

"Будь-хто, хто нападе на громадян Франції, армію, дипломатів і французькі компанії, побачить, що Франція відповість негайно і рішуче. Президент Республіки не потерпить жодного нападу на Францію та її інтереси", — йдеться в заяві.

Примітно, що в Нігері станом на кінець липня перебувало від 500 до 600 громадян Франції.

У The Associated Press тим часом зазначають, що найманці ПВК "Вагнер" уже активізувалися в сусідній країні — Малі. У такий спосіб, вважають журналісти, Володимир Путін хоче розширити свій вплив у цьому регіоні.

Нагадаємо, 28 липня повідомлялося, що глава президентської гвардії Нігеру оголосив себе новим лідером країни. Омар Чіані виступив на державному телебаченні країни як голова так званої національної ради порятунку батьківщини і попросив підтримки у партнерів країни.