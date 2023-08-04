"Все элементы разработаны": лидеры Западной Африки готовятся к военному вмешательству в Нигер

Экономическое общество западноафриканских государств направило в страну делегацию, но дипломатические усилия оказались безрезультатными. Теперь члены блока готовят армии.

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Руководители обороны Западной Африки составили план возможного военного вмешательства на случай, если государственный переворот в Нигере не будет отменен. Об этом со ссылкой на слова лидера регионального блока сообщили 4 августа в Reuters.

По данным СМИ, в Экономическом обществе западноафриканских государств (ECOWAS) дали лидерам переворота в Нигере время до воскресенья, чтобы они ушли в отставку и отпустили избранного президента Мохамеда Базума.

Комиссар ECOWAS по политическим вопросам, миру и безопасности Абдель-Фатау Муса сообщил, что лидеры государств примут решение о том, где и когда нанести удар. По его словам, заговорщикам о договоренностях разглашено не будет.

"Все элементы, которые будут включены в любое возможное вмешательство, были разработаны здесь, включая необходимые ресурсы и то, как и когда мы собираемся развернуть силы", — заявил Муса.

В материале указано, что объединение 15 стран ранее ввело санкции против Нигера и направило делегацию в его столицу для поиска "дружественного решения". Однако неназванный приближенный собеседник передал журналистам, что делегация "получила отпор" и не задержалась в стране надолго.

"Мы хотим, чтобы дипломатия работала, и мы хотим, чтобы это сообщение было четко передано им — что мы даем им все возможности изменить то, что они сделали", — подчеркнул Муса.

В медиа добавили, что Нигерия и Сенегал также готовятся разворачивать войска.

Напомним, 28 июля часть бойцов президентской гвардии Нигера выступили против лидера государства. В тот же день начальник гвардии генерал Омар Чиани объявил себя новым нигерским главой.

30 июля в Нигере возле французского посольства собрались митингующие. Они размахивали флагами России и держали плакаты в поддержку Владимира Путина.

1 августа ситуацию в Нигере прокомментировал советник главы ОП Михаил Подоляк. По его словам, госпереворот в африканской стране был организован РФ. В то же время в США и ООН убеждены, что признаков причастности Кремля к событиям в Африке нет.