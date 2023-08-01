В ОП уверены, что РФ стоит за переворотом в Нигере: в Белом доме не видят доказательств

По мнению советника ОП Михаила Подоляка, поддержка событий в Нигере двумя странами — Мали и Буркина-Фасо — подтверждает, что у РФ есть глобальный сценарий подорвать существующий миропорядок.

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Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что всем очевидно, что так называемый военный переворот в Нигере организовала Россия. В этом, по его словам, типичная тактика российских спецслужб: отвлечь внимание и воспользоваться представившейся возможностью. Об том он написал в Twitter.

После саммита "Россия-Африка" высказывались предположения о том, что военный переворот в Нигере в интересах РФ в регионе.

1 августа положение в мятежном Нигере получило новое развитие. Франция и Италия сообщили о планах вывезти своих граждан из страны. В свою очередь, правительство Великобритании советует воздержаться от поездок в африканскую страну.

Переворот, по данным журналистов, поддерживают две западноафриканские страны — Мали и Буркина-Фасо. К тому же, обе голосовали против резолюций ООН, осуждающих вторжение РФ в Украину. И на минувшей неделе президент РФ Владимир Путин пообещал им бесплатное зерно.

По мнению Подоляка, поддержка двух стран подкрепляет допущение о том, у РФ есть глобальный сценарий спровоцировать нестабильность и подорвать глобальный миропорядок и положение с безопасностью.

В Вашингтоне считают, что нет достоверных признаков причастности РФ к событиям в Нигере, в ООН также придерживается этой линии.

1 августа представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белый дом не верит, что Россия как-то оказывает действенную поддержку перевороту в Нигере.

Госпереворот в Нигере

26 июля 2023 года военные из Национальной гвардии Нигера задержали президента страны Мохамеда Базума. Еще одна группа военных заявила, что он свергнут. Границы закрыли, работа госучреждений остановили и объявила комендантский час. Был сформирован Национальный совет по охране Родины, или военная хунта. 28 июля командующего президентской гвардией генерала Абдурахамана Тчиани провозгласили главой переходного правительства.

Напомним, что митингующие выходили на улицы с флагами РФ и плакатами в поддержку Путина во время событий в Нигере.

Также сообщалось, что переворот в Нигере может был в интересах ЧВК "Вагнер" в Африке.