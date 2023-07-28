Борьба за власть: глава президентской гвардии Нигера объявил себя новым лидером страны

Генерал Омар Чиани выступил на государственном телевидении Нигера в качестве председателя так называемого национального совета спасения родины и попросил поддержки у партнеров страны.

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Начальник президентской гвардии Нигера, который после государственного переворота объявил себя новым лидером, обратился за поддержкой к партнерам страны. Он раскритиковал отказ свергнутого президента Базума сотрудничать с военными режимами Буркина-Фасо и Мали в борьбе с джихадистами. Об этом сообщает издание The Times.

Журналисты отмечают, что Генерал Омар Чиани, также известный как Абдурахман Чиани, 28 июля выступил на государственном телевидении в качестве председателя так называемого национального совета спасения родины. Он заявил, что Нигеру необходимо изменить курс, чтобы избежать "постепенной и неизбежной гибели".

"Я прошу технических и финансовых партнеров, которые являются друзьями Нигера, понять конкретную ситуацию в нашей стране, чтобы оказать ей всю поддержку, необходимую для решения проблем" — сказал начальник президентской гвардии Нигера.

В СМИ отмечают, что появление генерала Чиани на государственном телевидении можно расценивать как попытку показать, что он главный, хотя ситуация все еще меняется.

Генерал Чиани в своей телевизионной речи заявил, что военные больше не могли оставаться в стороне и "свидетельствовать постепенную и неизбежную гибель нашей страны".

По информации журналистов, несмотря на то, что Чиани объявил себя новым лидером страны, аналитики и западные военные не уверены, что его поддерживает вся армия. Вероятно, за закрытыми дверями ведется борьба за власть.

Что известно о госперевороте в Нигере

26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии Нигера выступили против главы государства. Военные ограничили доступ к резиденции Мохамеда Базума, а также окружили ряд министерств в столице. На тот момент сообщалось, что армия Нигера выдвинула мятежникам ультиматум. Мятеж гвардейцев спровоцировал уличные протесты.

В западных СМИ также сообщали, что Франция, правившая Нигером как колонией до 1960 года, имеет в стране 1500 солдат, которые проводили совместные операции с ее правительством. После начавшихся волнений президент Франции Эммануэль Макрон резко осудил действия военных в Нигере и назвал мятеж угрозой регионального масштаба.

В росСМИ сообщали, что в МИД РФ назвали смену власти в республике "антиконституционной затеей" и призвали восстановить в стране конституционный порядок. При этом распространялась информация о том, что в связанных с ЧВК "Вагнер" Telegram-каналах 27 июля публиковали заявление якобы Пригожина, который назвал госпереворот в африканской стране хорошей новостью и результатом давно назревшего освобождения республики от колонизаторов. Он также предложил мятежникам в Нигере предоставить своих бойцов для наведения порядка в стране.

Как известно, Нигер является одной из беднейших стран мира. В 1960 году государство обрело независимость от Франции, но ее влияние в республике сохраняется. Мохамед Базум — седьмой президент Нигера, занявший пост в 2021 году.