Заколотники в Нігері пригрозили вбити президента в разі військового втручання, — ЗМІ

Нігерійська хунта заявила високопоставленому дипломату США, що вони вб'ють поваленого президента Мохамеда Базума, якщо сусідні країни спробують здійснити будь-яке військове втручання.

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Заколотники в Нігері заявили заступнику глави американського Держдепу Вікторії Нуланд, що вб'ють поваленого президента країни Мохамеда Базума, якщо сусідні країни спробують здійснити будь-яку інтервенцію для відновлення його правління, повідомляє AP.

Представники хунти повідомили заступнику держсекретаря США Вікторії Нуланд про загрозу Базуму під час її візиту до країни цього тижня, заявив журналістам західний військовий представник на умовах анонімності через делікатну ситуацію. Цю версію офіційний представник США підтвердив, також на умовах анонімності, оскільки вони не уповноважені спілкуватися зі ЗМІ.

При цьому голова Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС) і президент Нігерії Бола Тінубу заявив 10 серпня, що він розпорядився про розгортання "резервних сил" для відновлення демократії в Нігері після перевороту. Однак офіційні особи ЕКОВАС не уточнили складу, місцезнаходження і передбачувану дату розгортання будь-яких сил військового втручання.

Базум, повалений 26 липня, каже, що його тримають у заручниках у резиденції.

Що відомо про військовий переворот у Нігірі

Військові з президентської гвардії Нігеру 26 липня виступили по національному телебаченню й оголосили про зміщення глави держави Мохамеда Базума, закриття кордонів і введення комендантської години. Перед цим гвардійці заблокували палац президента в столиці Ніамеї. Командувач гвардії генерал Абдурахман Тчіані вийшов у телеефір як голова Національної ради із захисту вітчизни.

Генерал Абдурахман Тчіані оголосив себе новим лідером Нігеру Фото: ТСН

Командування армії заявило про солідарність із заколотниками. Лідери багатьох країн і регіональна організація ЕКОВАС засудили переворот.

Нагадаємо, 7 серпня повідомлялося, що хунта Нігеру закрила повітряний простір і готується до війни. Лідери держперевороту впевнені, що військові дії проти них уже розгортаються. Ознак цьому немає, проте термін ECOWAS на звільнення президента закінчився.

5 серпня у ЗМІ поінформували, що після перевороту хунта Нігеру звернулася по допомогу до російської ПВК "Вагнер". За інформацією медіа, найманці вивчали прохання. Причиною звернення став ультиматум ECOWAS.