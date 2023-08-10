Мятежники в Нигере пригрозили убить президента в случае военного вмешательства, — СМИ

Нигерийская хунта заявила высокопоставленному дипломату США, что они убьют свергнутого президента Мохамеда Базума, если соседние страны попытаются осуществить какое-либо военное вмешательство.

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Мятежники в Нигере заявили заместителю главы американского Госдепа Виктории Нуланд, что убьют свергнутого президента страны Мохамеда Базума, если соседние страны попытаются осуществить какую-либо интервенцию для восстановления его правления, сообщает AP.

Представители хунты сообщили заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд об угрозе Базуму во время ее визита в страну на этой неделе, заявил журналистам западный военный представитель на условиях анонимности из-за щекотливой ситуации. Эту версию официальный представитель США подтвердил, также на условиях анонимности, поскольку они не уполномочены общаться со СМИ.

При этом председатель Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и президент Нигерии Бола Тинубу заявил 10 августа, что он распорядился о развертывании "резервных сил" для восстановления демократии в Нигере после переворота. Однако официальные лица ЭКОВАС не уточнили состав, местонахождение и предполагаемую дату развертывания каких-либо сил военного вмешательства.

Базум, свергнутый 26 июля, говорит, что его держат в заложниках в резиденции.

Что известно о военном перевороте в Нигире

Военные из президентской гвардии Нигера 26 июля выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Перед этим гвардейцы заблокировали дворец президента в столице Ниамее. Командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани вышел в телеэфир как глава Национального совета по защите отечества.

Генерал Абдурахман Тчиани объявил себя новым лидером Нигера Фото: ТСН

Командование армии заявило о солидарности с мятежниками. Лидеры многих стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот.

Напомним, 7 августа сообщалось, что хунта Нигера закрыла воздушное пространство и готовится к войне. Лидеры госпереворота уверены, что военные действия против них уже разворачиваются. Признаков этому нет, однако срок ECOWAS на освобождение президента истек.

5 августа в СМИ проинформировали, что после переворота хунта Нигера обратилась за помощью к российской ЧВК "Вагнер". По информации медиа, наемники изучали просьбу. Причиной обращения стал ультиматум ECOWAS.