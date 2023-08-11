"Как можно скорее": страны ЭКОВАС готовы провести военную операцию в Нигере, – СМИ (видео)
По словам президента Нигерии Бола Тинубу, применение силы для урегулирования ситуации в Нигере рассматривается в качестве "крайней меры".
Лидеры государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) допускают военную интервенцию в Нигер для свержения лиц, получивших власть в результате переворота. Об этом пишет France24 10 августа.
По словам президента Кот-д’Ивуара Алассана Уаттары, ЭКОВАС поддерживает скорейшее военное вмешательство, чтобы урегулировать ситуацию в Нигере.
"У начальников штабов будут другие конференции, чтобы завершить дело, но у них есть согласие Конференции глав государств на начало операции как можно скорее", — заявил Уаттара.
Также сообщается, что блок ЭКОВАС приказал активировать резервные силы для возможного использования в Нигере. По словам журналистов, таким образом страны Западной Африки "посылают очень сильный сигнал" мятежникам.
"В этом очень много неясного. Мы не знаем ни мест, ни сроков, ни бюджета, и даже окончательного подтверждения того, какие войска из каких стран будут задействованы. На то, чтобы собрать региональные силы, могут уйти недели", — отмечает кореспондент издания.
При этом президент Нигерии Бола Тинубу подчеркнул, что применение силы рассматривается в качестве "крайней меры". По его словам, ни один из других вариантов урегулирования не снят с повестки дня.
"Мы отдаем приоритет дипломатическим переговорам и диалогу как основе нашего подхода", — подчеркнул Тинубу.
Напомним, что по данным СМИ от 7 августа, Хунта Нигера частично закрыла воздушное пространство страны и предупредила о возможном нападении "иностранного государства".
Кроме того, 10 августа мятежники также заявили высокопоставленному дипломату США, что они убьют свергнутого президента Мохамеда Базума, если соседние страны попытаются осуществить какое-либо военное вмешательство.