Переворот в Нигере: в ЭКОВАС заявили, что день интервенции уже определен, — Reuters

По словам журналистов, мирное урегулирование остается предпочтительным вариантом для блока. Однако о большинство из 15 государств ЭКОВАС готовы внести свой вклад в объединенные военные силы.

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Главный региональный блок Западной Африки ЭКОВАС заявил, что согласовал день для возможного военного вмешательства для восстановления демократии в Нигере, если дипломатические усилия не увенчаются успехом. Об этом пишет издание Reuters.

По словам журналистов, в ЭКОВАС заявили, что не будут вести диалог с военной хунтой бесконечно.

"Мы готовы выступить в любое время, когда будет отдан приказ", — заявил на церемонии закрытия комиссар ЭКОВАС по политическим вопросам, миру и безопасности Абдель-Фатау Муса.

Он сказал, что мирное урегулирование остается предпочтительным вариантом для блока.

По словам журналистов, немедленной реакции со стороны хунты не последовало.

"Мы уже согласовали и доработали то, что потребуется для интервенции", — сказал Муса, отказавшись сообщить, сколько войск будет развернуто.

Сообщается, что большинство из 15 государств-членов блока готовы внести свой вклад в объединенные силы. ЭКОВАС заняло более жесткую позицию в отношении переворота в Нигере, который стал седьмым в регионе за три года, чем в отношении предыдущих.

"Решение состоит в том, что переворот в Нигере — это на один переворот слишком много для региона, и в настоящее время мы останавливаем его, мы проводим черту на песке", — сказал Муса.

Издание пишет, что Нигер имеет стратегическое значение за пределами Западной Африки из-за его запасов урана и нефти. Также он играет роль центра для иностранных войск, участвующих в борьбе с повстанцами, связанными с "Аль-Каидой" и "Исламским государством".

Напомним, что 12 августа сообщалось, что страны ЭКОВАС готовы провести военную операцию в Нигере. По словам президента Нигерии Бола Тинубу, применение силы для урегулирования ситуации в Нигере рассматривается в качестве "крайней меры".