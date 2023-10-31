"Начало конца": военный мятеж Пригожина открыл финальную стадию режима Путина, — дипломат

По словам бывшего посла Великобритании в СССР и России Родрика Брейтвейта, никто не вышел в июне поддержать главу Кремля, а при правильной работе режима такого бы не произошло.

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Военный мятеж главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который прошел в России в июне этого года, мог ознаменовать "начало конца" режима Владимира Путина. Об этом заявил бывший посол Великобритании в СССР и РФ Родрик Брейтвейт в комментарии "Daily Express" 31 октября.

По его словам, попытка государственного переворота сильно потрясла Кремль, поэтому можно сделать вывод, что это было начало "финальной стадии" правления российского президента Владимира Путина.

"Я подумал, что, наверное, что-то не так, если такой человек, как Пригожин, смог сделать то, что он сделал. Никто не вышел поддержать Путина. Этого не должно было произойти, если бы режим работал правильно", — заявил Родрик Брейтвейт.

После военного мятежа, продолжает дипломат, Евгений Пригожин был отправлен в Беларусь, а спустя 2 месяца и вовсе якобы погиб в авиакатастроое. Многие считают, что за этим стоит Кремль и вероятное убийство было знаком для других граждан, которые также хотят свержения режима.

"Путин остановил Пригожина на его пути, а затем устранил его. Очевидно, он по-прежнему остается безжалостно хитрым политиком, каким и был всегда. Конечно, в конце концов и он уйдет", — продолжает Родрик Брейтвейт.

Вторжение в Украину: мотивы Путина

Отдельно экс-посол Великобритании в СССР и России отметил, что не верит во все сообщения о болезнях главы Кремля, в его якобы смерть, а также то, что именно плохое здоровье стало причиной вторжения в Украину. В реальности, говорит дипломат, ключевая цель Владимира Путина — оставить историческое наследие.

В идею "захвата Украины" верят и соотечественники президента России, которые призывают "вернуть под свое крыло" еще и Беларусь.

"Он руководит страной уже 20 лет, и наверняка хочет оставить свой след как человек, который сделал Россию снова великой. Если ему удастся это сделать, многие россияне поставят его в один ряд с другими великими людьми российской истории — Петром и Екатериной", — заявил Родрик Брейтвейт.

Выборы в США: к чему приведет победа Трампа

Еще одна важная тема, которую поднял дипломат — выборы в Соединенных Штатах Америки, которые состоятся уже через год — в ноябре 2024. Если победу на них одержит главный оппонент Джо Байдена Дональд Трамп, то это "ужасающая" перспектива для Украины и Владимира Зеленского. При таком сценарии на поле боя ВСУ будут в менее выгодном положении, ведь военная помощь Вашингтона значительно снизится или вовсе сойдет на нет, считает Родрик Брейтвейт.

С первых дней полномасштабной войны США предоставили Украине 75 миллиардов долларов на военную помощь и еще 25 миллиардов для укрепления экономики. Это поддается критике со стороны Дональда Трампа, который выступает за мирные переговоры между воюющими сторонами.

"Если бы Трамп выиграл выборы и сократил финансирование Украины, я не думаю, что украинцы сказали бы: "Ну что ж, в чем-то вы выиграли, в чем-то проиграли. Так что нам лучше сдаться русским". Я думаю, что они продолжали бы воевать, но в гораздо менее выгодном положении. Вскоре это может перерасти в партизанскую войну, а не в полномасштабную войну, которую они ведут сейчас", — подытожил Родрик Брейтвейт.

Напомним, 30 октября российский юрист и блогер Марк Фейгин предположил, кому выгоден фейк о смерти Владимира Путина. По его словам, если бы президент РФ действительно скончался, то американские спецслужбы могли бы это подтвердить сразу же, ведь они якобы прослушивают телефоны представителей власти. Руководство Кремля не смогло бы утаить это событие.

Также бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет оказывать поддержку другим европейским странам в случае нападения России. По его словам, если он займет главный пост страны в 2024 году, тогда членство США в НАТО может быть "поставлено на паузу".