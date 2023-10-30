"Сто раз убивали, а он живой": Фейгин предположил, кому выгоден фейк о смерти Путина (видео)

По словам российского юриста и блогера, если бы президент РФ действительно скончался, то американские спецслужбы могли бы это подтвердить. Руководство Кремля не смогло бы утаить это событие.

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В сети появилась информация о том, что президент России Владимир Путин якобы скончался несколько дней назад в своей резиденции на Валдае, однако никаких официальных подтверждений этому предоставлено не было. Российский юрист и блогер Марк Фейгин в интервью Фокусу рассказал, кому выгодно распространять такую дезинформацию.

По его словам, это точно фейк, ведь когда это произойдет, об этом станет известно явно не из какого-то Telegram-канала, в котором регулярно появляется подобная информация. Необходимы реальные подтверждения.

Отдельно Марк Фейгин отметил, что если бы российский президент действительно умер, то американские спецслужбы, которые по его мнению прослушивают телефоны Кремля и просматривают почту, быстро бы подтвердили это.

"И скажите, что такая информация не может утечь и что она только в окружении останется? Так не бывает. Слишком много людей будет вовлечено в этот момент. Как говорили у нас, в России, что знает двое — знает свинья. Поэтому, если такая информация появится, никто ее не удержит. Она все равно проступит, проникнет и ничего путного из этого не выйдет", — заявил российский юрист.

Что касается вопроса о том, кому может быть выгодно распространение информации о "смерти" Путина, то интересы здесь могут быть разные, считает Марк Фейгин. По его словам, первоисточник Валерий Соловей находится в Москве, регулярно преследуется и был даже задержан, но может ему разрешают говорить подобные вещи, иначе давно бы посадили уже.

"А если этого не происходит, то мы можем рассуждать в теме, что это в интересах Кремля. А вот какой интерес Кремля? Наверное может быть в том, что "Путин не убиваемый". Знаете, как у Ницше: "То, что нас не убивает делает нас сильнее". Вот если его сто раз убивали-убивали, а он живой — значит он не то, чтобы на восьмом десятке, он и на девятом будет жить. Это в каком-то смысле демонстрирует его непотопляемость", — заявил Марк Фейгин.

Также сообщение о "смерти" Путина могли запустить для того, чтобы сместить информационную повестку от войны в Украине и других первостепенных вопросов, подытожил российский юрист.

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Напомним, 29 октября военный эксперт назвал вероятные цели ИПСО, которая связана со "смертью Путина". По словам бывшего сотрудника СБУ Ивана Ступака, целью этой информационной атаки является попытка "выиграть, хотя бы в тылу, наш народ".