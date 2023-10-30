"Сто разів убивали, а він живий": Фейгін припустив, кому вигідний фейк про смерть Путіна (відео)

За словами російського юриста і блогера, якби президент РФ дійсно помер, то американські спецслужби могли б це підтвердити. Керівництво Кремля не змогло б приховати цю подію.

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У мережі з'явилася інформація про те, що президент Росії Володимир Путін нібито помер кілька днів тому у своїй резиденції на Валдаї, проте жодних офіційних підтверджень цьому надано не було. Російський юрист і блогер Марк Фейгін в інтерв'ю Фокусу розповів, кому вигідно поширювати таку дезінформацію.

За його словами, це точно фейк, адже коли це станеться, про це стане відомо явно не з якогось Telegram-каналу, в якому регулярно з'являється подібна інформація. Необхідні реальні підтвердження.

Окремо Марк Фейгін зазначив, що якби російський президент справді помер, то американські спецслужби, які, на його думку, прослуховують телефони Кремля і переглядають пошту, швидко б підтвердили це.

"І скажіть, що така інформація не може витекти і що вона тільки в оточенні залишиться? Так не буває. Занадто багато людей буде залучено в цей момент. Як говорили у нас, у Росії, що знає двоє — знає свиня. Тому, якщо така інформація з'явиться, ніхто її не утримає. Вона все одно проступить, проникне і нічого путнього з цього не вийде", — заявив російський юрист.

Що стосується питання про те, кому може бути вигідне поширення інформації про "смерть" Путіна, то інтереси тут можуть бути різні, вважає Марк Фейгін. За його словами, першоджерело Валерій Соловей перебуває в Москві, його регулярно переслідують, його навіть затримували, але, можливо, йому дозволяють говорити такі речі, інакше давно б посадили вже.

"А якщо цього не відбувається, то ми можемо міркувати в темі, що це в інтересах Кремля. А ось який інтерес Кремля? Напевно може бути в тому, що "Путін не вбиваємий". Знаєте, як у Ніцше: "Те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими". Ось якщо його сто разів вбивали-вбивали, а він живий — значить він не те, щоб на восьмому десятку, він і на дев'ятому житиме. Це в якомусь сенсі демонструє його непотоплюваність", — заявив Марк Фейгін.

Також повідомлення про "смерть" Путіна могли запустити для того, щоб змістити інформаційний порядок денний від війни в Україні та інших першорядних питань, підсумував російський юрист.

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Нагадаємо, 29 жовтня військовий експерт назвав ймовірні цілі ІПСО, яка пов'язана зі "смертю Путіна". За словами колишнього співробітника СБУ Івана Ступака, метою цієї інформаційної атаки є спроба "виграти, хоча б у тилу, наш народ".