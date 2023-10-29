"Смерть" Володимира Путіна: військовий експерт назвав ймовірні цілі ІПСО (відео)

За словами колишнього співробітника СБУ Івана Ступака, метою цієї інформаційної атаки є спроба "виграти, хоча б у тилу, наш народ".

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Інформаційні вкидання про можливу смерть президента Російської Федерації Володимира Путіна періодично робили ще з 2016 року. Першими таку інформацію дізнаються західні розвідки. Таку думку озвучив військовий експерт Українського інституту майбутнього, колишній співробітник СБУ Іван Ступак 29 жовтня в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Експерт вважає, коли відбудеться така подія, західні розвідки за сплеском трафіку, який буде на території РФ дізнаються про це.

"Це секретне спілкування каналами захищеного зв’язку, Telegram, WhatsApp. Тобто стрибки будуть дуже серйозні, буде зрозуміло, що щось відбувається", — сказав Ступак.

Щодо нещодавнього вкидання ІПСО (спеціальної інформаційно-психологічної операції) про "смерть" Володимира Путіна, то, на його думку, метою таких дій може бути інформаційна атака для розгойдування українського суспільства.

"Моє переконання таке: мета — це інформаційна атака. Це як метал, якщо його дуже сильно нагріти, а потім різко охолодити і кілька разів провести таку операцію, то рано чи пізно метал дасть тріщину. Можливо, вони таким чином намагаються "зробити тріщину" в українському народі. Коли спочатку дають велику надію, народ натхненний, а потім знову ламається, а потім знову натхненний і знову ламається. Щоб уже потім не було наснаги, була інфантильність, інертність і таким чином можна спробувати виграти, хоча б у тилу, наш народ", — зазначив експерт.

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Нагадаємо, 27 жовтня дипломат назвав "смерть Путіна" перевіркою своїх. Володимира Путіна, як вважає дипломат Руслан Осипенко, медики примушують до фізичних вправ та ретельно контролюють його стан, тому сподіватися на його швидку смерть — марно.