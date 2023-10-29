"Смерть" Владимира Путина: военный эксперт назвал вероятные цели ИПСО (видео)

По словам бывшего сотрудника СБУ Ивана Ступака, целью этой информационной атаки является попытка "выиграть, хотя бы в тылу, наш народ".

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Информационные вбросы о возможной смерти президента Российской Федерации Владимира Путина периодически делали еще с 2016 года. Первыми такую информацию узнают западные разведки. Такое мнение озвучил военный эксперт Украинского института будущего, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак 29 октября в эфире телеканала FREEДОМ.

Эксперт считает, когда произойдет такое событие, западные разведки по всплеску трафика, который будет на территории РФ узнают об этом.

"Это секретное общение по каналам защищенной связи, Telegram, WhatsApp. То есть скачки будут очень серьезные, будет понятно, что что-то происходит", — сказал Ступак.

Что касается недавнего вброса ИПСО (специальной информационно-психологической операции) о "смерти" Владимира Путина, то, по его мнению, целью таких действий может быть информационная атака для раскачивания украинского общества.

"Мое убеждение такое: цель — это информационная атака. Это как металл, если его очень сильно нагреть, а потом резко охладить и несколько раз провести такую операцию, то рано или поздно металл даст трещину. Возможно, они таким образом пытаются "сделать трещину" в украинском народе. Когда сначала дают большую надежду, народ воодушевлен, а потом снова ломается, а потом снова воодушевлен и снова ломается. Чтобы уже потом не было воодушевления, была инфантильность, инертность и таким образом можно попробовать выиграть, хотя бы в тылу, наш народ", — отметил эксперт.

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Напомним, 27 октября дипломат назвал "смерть Путина" проверкой своих. Владимира Путина, как считает дипломат Руслан Осипенко, медики принуждают к физическим упражнениям и тщательно контролируют его состояние, поэтому надеяться на его скорую смерть — бесполезно.