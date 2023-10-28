"Пытается взять тайм-аут": люди Путина от имени Киева ведут переговоры с РФ, — Данилов (видео)

По словам секретаря СНБО, люди, которые в свое время занимались Будапештским меморандумом и Харьковскими соглашениями, проводят встречи от имени государства и убеждают россиян в том, что в Украине есть пророссийские настроения.

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Россия стремится взять тайм-аут в военных действиях, так как осознает свою неспособность побороть украинские Вооруженные Силы. Для этой цели используются "переговоры второго трека", в которых участвуют люди без мандата от государства на то, чтобы говорить от имени Украины. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью "24 каналу", опубликованном 27 октября.

В числе таковых Данилов назвал людей, которые в свое время занимались Будапештским меморандумом, а также Харьковскими соглашениями.

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"Там еще в подкреплении те люди, которые работали на Януковича, возглавляли институты определенных исследований в нашей стране. Эти люди сейчас ездят в Тель-Авив, Стамбул, другие страны. Встречаются с россиянами и болтают что-то якобы от имени нашей страны. Эти деятели в полосатых купальниках не имеют никакого отношения к нашей стране. Не имеют права выступать от имени нашей страны. Чтобы не случилось так, чтобы они на 111 статью себе наговорили во время таких встреч", — отметил Данилов.

По его словам, указанные люди считают, что Россия является практически "современной цивилизацией". Они не скрывают это мнение.

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"У них такое представление, и они это не скрывают. Здесь дело в том, что они представляют нашу страну, не имея на это мандата – ни от народа, ни от политической силы, ни от кого. Но они на этих собраниях что-то там громыхают", — добавил Данилов.

При этом секретарь СНБО не стал называть фамилии этих людей, но уточнил, что это известные личности, которые "дают надежды россиянам", утверждая, что в Украине сохраняются проросийские настроения. При этом, по информации руководства Украины, процент тех, кто поддерживают Россию в Украине незначителен.

"Остается небольшой процент тех, кто является апологетами этой секты Московского патриархата. Но это не такой процент. Тогда они должны сказать, что "мы представляем эту секту", и было бы как-то корректно", — отметил Данилов.

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Напомним, в этом же интервью Данилов заявил, что Россия принимала прямое участие в нападении ХАМАС на Израиль 7 октября.

Напомним также, в интервью Фокусу секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о возможном крахе в России, длительной войне и потерях ВС РФ на фронте.