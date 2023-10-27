"Давняя игра, когда царя хоронят": дипломат назвал "смерть Путина" проверкой своих (видео)

Владимира Путина, как считает дипломат Руслан Осипенко, медики принуждают к физическим упражнениям и тщательно контролируют его состояние, поэтому надеяться на его скорую смерть — бесполезно.

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Российские спецслужбы дозировано выдают информацию о вероятной смерти главы Кремля Владимира Путина для "проверок своих". Об этом заявил украинский дипломат Руслан Осипенко в эфире ток-шоу "На часі".

Лидер РФ гарантирует окружению капитал и власть, поэтому отвечает за ситуацию с ними. По мнению Осипенко, такие "вбросы" спецслужбы используют для той или иной цели — например, выявить тех, кто "шатается", не поддерживает Путина или сомневается".

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"Это же давняя игра, когда царя хоронят", — пояснил он.

Руслан Осипенко считает, что со здоровьем у российского политика все нормально. Путина, как считает дипломат, медики принуждают к физическим правам и тщательно контролируют его состояние.

"Думаю, за царем смотрят так: таблеточки по времени приносят, уколы ставят, массажи делают", — добавил гость студии.

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В ожидании смерти Путина

В конце октября анонимные Telegram-каналы начали активно распространять информацию о смерти президента РФ Владимира Путина. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что слухи о его "смерти" — информационная ложь.

В Офисе президента Украины заявили, что смерть Путина не остановит войну, но запустит процессы вероятного переворота в РФ. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк призвал перестать жить иллюзиями и верить в то, что новое руководство Кремля в будущем принесет мир на европейский континент.

Напомним, 27 октября издание Independent назвало преемников Путина. Мировые СМИ начали массово обсуждать сценарии преемственности в Кремле после того, как анонимный Telegram-канал распространил в информационном пространстве новость о смерти российского диктатора. В таком случае премьер-министр Михаил Мишустин автоматически и легитимно становится лидером России.