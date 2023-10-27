"Давня гра, коли царя хоронять": дипломат назвав "смерть Путіна" перевіркою своїх (відео)

Володимира Путіна, як вважає дипломат Руслан Осипенко, медики примушують до фізичних вправ та ретельно контролюють його стан, тому сподіватися на його швидку смерть — марно.

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Російські спецслужби дозовано видають інформацію щодо ймовірної смерті очільника Кремля Володимира Путіна для "перевірок своїх". Про це заявив український дипломат Руслан Осипенко в ефірі ток-шоу "На часі".

Лідер РФ гарантує оточенню капітал і владу, тому відповідає за ситуацію з ними. На думку Осипенка, такі "вкиди" спецслужби використовують для тієї чи іншої цілі — наприклад, виявити тих, хто "хитається", не підтримує Путіна чи сумнівається".

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"Це ж давня гра, коли царя хоронять", — пояснив він.

Руслан Осипенко вважає, що зі здоров'ям у російського політика все нормально. Путіна, як вважає дипломат, медики примушують до фізичних прав та ретельно контролюють його стан.

"Думаю, за царем дивлять так: пігулочки по часу приносять, уколи ставлять, масажі роблять", — додав гість студії.

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В очікуванні смерті Путіна

Наприкінці жовтня анонімні Telegram-канали почали активно поширювати інформацію щодо смерті президента РФ Володимира Путіна. Його прессекретар Дмитро Пєсков заявив, що чутки про його "смерть" — інформаційна брехня.

В Офісі президента України заявили, що смерть Путіна не зупинить війну, але запустить процеси ймовірного перевороту в РФ. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк закликав перестати жити ілюзіями і вірити в те, що нове керівництво Кремля в майбутньому принесе мир на європейський континент.

Нагадаємо, 27 жовтня видання Independent назвало наступників Путіна. Світові ЗМІ почали масово обговорювати сценарії спадкоємності в Кремлі після того, як анонімний Telegram-канал поширив в інформаційному просторі новину стосовно смерті російського диктатора. У такому разі прем'єр-міністр Михайло Мішустін автоматично та легітимно стає лідером Росії.