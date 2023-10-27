Хочуть побачити реакцію всередині РФ: в ГУР висловилися про чутки щодо смерті Путіна

Представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що подібні чутки запускаються, ймовірно, не лише для України і свідчать про нездорову атмосферу в Кремлі.

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Ввечері 26 жовтня в інформаційному просторі з’явилося чутки навколо смерті президента Російської Федерації Володимира Путіна. Українці мають стримано реагувати на подібну інформацію. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Ми говоримо про чутки навколо смерті Путіна. Такі приємні, радісні, солодкі, але чутки", — каже Юсов.

За його словами, коли анонімні російські Telegram-канали повідомляють таку інформацію, українцям варто аналізувати, "кому це на користь і кому вигідно".

"Реагувати українці мають на такі речі стримано. Ми всі бажаємо, щоб ця подія сталася якомога швидше. Але все ж таки бажано, щоб після міжнародного трибуналу", — додає представник розвідки.

Юсов додав, що таку інформацію потрібно дізнатися "не з анонімних Telegram-каналів". За словами представника ГУР, такі фейки мають штучний та інспірований характер.

Окрім того, він зазначив, що подібна інформація запускається, ймовірно, не лише для української території. А зокрема й для того, щоб подивитися, якою буде реакція всередині Росії.

"Сам факт, що ця тема обговорюється, він дуже симптоматичний і не свідчить про здорову атмосферу в мешканців Кремля", — заявив Юсов.

Як на чутки про смерть Путіна відреагували в Кремлі

27 жовтня прессекретар лідера РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що чутки про його "смерть" — інформаційна брехня, пише The Moscow Times.

Відомо, що 24 жовтня він також був змушений заперечувати інформацію про те, що замість Путіна Росією керує двійник.

"Жодних немає двійників… з ним все добре, це чергова "качка" абсолютно", — коментував Пєсков росЗМІ.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО України Олексій Данілов розповів Фокусу, в якому стані перебуває очільник країни-агресора та чи зможе його смерть вплинути на перебіг війни.

Також британське видання Independent повідомило, що нинішній прем'єр-міністр Михайло Мішустін автоматично та легітимно стає лідером Росії після смерті Путіна, проте є низка гучних імен, які можуть претендувати на місце президента РФ.