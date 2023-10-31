"Початок кінця": військовий заколот Пригожина відкрив фінальну стадію режиму Путіна, — дипломат

За словами колишнього посла Великобританії в СРСР і Росії Родріка Брейтвейта, ніхто не вийшов у червні підтримати очільника Кремля, а при правильній роботі режиму такого б не сталося.

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Військовий заколот глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який відбувся в Росії в червні цього року, міг ознаменувати "початок кінця" режиму Володимира Путіна. Про це заявив колишній посол Великої Британії в СРСР і РФ Родрік Брейтвейт у коментарі "Daily Express" 31 жовтня.

За його словами, спроба державного перевороту сильно потрясла Кремль, тому можна зробити висновок, що це був початок "фінальної стадії" правління російського президента Володимира Путіна.

"Я подумав, що, напевно, щось не так, якщо така людина, як Пригожин, змогла зробити те, що вона зробила. Ніхто не вийшов підтримати Путіна. Цього не повинно було статися, якби режим працював правильно", — заявив Родрік Брейтвейт.

Після військового заколоту, продовжує дипломат, Євгена Пригожина відправили до Білорусі, а за 2 місяці він нібито загинув в авіакатастрофі. Багато хто вважає, що за цим стоїть Кремль і ймовірне вбивство було знаком для інших громадян, які також хочуть повалення режиму.

"Путін зупинив Пригожина на його шляху, а потім усунув його. Очевидно, він, як і раніше, залишається безжально хитрим політиком, яким і був завжди. Звичайно, врешті-решт і він піде", — продовжує Родрік Брейтвейт.

Вторгнення в Україну: мотиви Путіна

Окремо експосол Великої Британії в СРСР і Росії наголосив, що не вірить в усі повідомлення про хвороби очільника Кремля, у його нібито смерть, а також те, що саме погане здоров'я стало причиною вторгнення в Україну. У реальності, каже дипломат, ключова мета Володимира Путіна — залишити історичну спадщину.

В ідею "захоплення України" вірять і співвітчизники президента Росії, які закликають "повернути під своє крило" ще й Білорусь.

"Він керує країною вже 20 років, і напевно хоче залишити свій слід як людина, яка зробила Росію знову великою. Якщо йому вдасться це зробити, багато росіян поставлять його в один ряд з іншими великими людьми російської історії — Петром і Катериною", — заявив Родрік Брейтвейт.

Вибори у США: до чого призведе перемога Трампа

Ще одна важлива тема, яку порушив дипломат, — вибори у Сполучених Штатах Америки, які відбудуться вже за рік — у листопаді 2024. Якщо перемогу на них здобуде головний опонент Джо Байдена Дональд Трамп, то це "жахлива" перспектива для України та Володимира Зеленського. За такого сценарію на полі бою ЗСУ будуть у менш вигідному становищі, адже військова допомога Вашингтона значно знизиться або зовсім зійде нанівець, вважає Родрік Брейтвейт.

З перших днів повномасштабної війни США надали Україні 75 мільярдів доларів на військову допомогу і ще 25 мільярдів для зміцнення економіки. Це піддається критиці з боку Дональда Трампа, який виступає за мирні переговори між воюючими сторонами.

"Якби Трамп виграв вибори і скоротив фінансування України, я не думаю, що українці сказали б: "Ну що ж, у чомусь ви виграли, у чомусь програли. Тож нам краще здатися росіянам". Я думаю, що вони продовжували б воювати, але в набагато менш вигідному становищі. Незабаром це може перерости в партизанську війну, а не в повномасштабну війну, яку вони ведуть зараз", — підсумував Родрік Брейтвейт.

Нагадаємо, 30 жовтня російський юрист і блогер Марк Фейгін припустив, кому вигідний фейк про смерть Володимира Путіна. За його словами, якби президент РФ дійсно помер, то американські спецслужби могли б це підтвердити відразу ж, адже вони нібито прослуховують телефони представників влади. Керівництво Кремля не змогло б приховати цю подію.

Також колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не надаватиме підтримку іншим європейським країнам у разі нападу Росії. За його словами, якщо він обійме головну посаду країни 2024 року, тоді членство США в НАТО може бути "поставлено на паузу".