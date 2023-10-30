Трамп погрожує Європі: США не надаватимуть підтримку в разі нападу Росії (відео)

Трамп може "поставити на паузу" членство США в НАТО, якщо знову займе президентське крісло у 2024 році.

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Колишній президент США Дональд Трамп пообіцяв не захищати Європу від нападу Росії, якщо він переможе на виборах наступного року. 77-річний політик нагадав, що цієї позиції він дотримувався під час свого президентства і не планує змінювати її в майбутньому. Про це повідомило видання Bild.

"Я більше не збираюся їх захищати. Пам'ятаю, як глава однієї країни встав і сказав: "Скажіть, якщо Росія атакує мою країну, вас там не буде?" Правильно, це я маю на увазі, я не захищатиму вас і не даватиму грошей", — заявив Трамп у неділю, 29 жовтня, під час виступу на передвиборчому мітингу в штаті Айова, де в січні починаються праймеріз Республіканської партії.

Будучи президентом США Трамп регулярно критикував своїх партнерів по НАТО за те, що вони вкладають недостатньо коштів у бюджет альянсу. За словами Трампа, на той момент тільки 8 із 28 країн виконали свої зобов'язання. Однак після його погроз залишити Європу без військової підтримки США, в казну НАТО потекли "сотні мільярдів".

Трамп погрожує залишити Європу без захисту

На заяву Трампа відреагували в соціальних мережах прихильники демократів і Джо Байдена.

У своїх коментарях критики Трампа пригадали припущення, що виникли під час його перебування при владі: чи є у російського президента Володимира Путіна якийсь важіль тиску на Трампа, який змушує його поводитися "дивно покірно" щодо Москви?

Bild також цитує інтерв'ю Дональда Трампа, яке він дав виданню після перемоги на виборах 2017 року. Тоді, вступаючи на посаду, він назвав трансатлантичний альянс "застарілим" і "неактуальним". Він висловив однозначну позицію, що в його політиці "Америка насамперед" немає місця занепокоєнню про Європу, і особливо про Німеччину. Тоді Трамп заявив, що хоче вивести звідти 12 тисяч американських солдатів ближче до кінця свого президентського терміну.

Bild з посиланням на американські видання пише, що за часів президентства Трампа держапарату коштувало великих зусиль перешкодити йому вийти з НАТО. Якщо Трамп посяде президентське крісло вдруге, ймовірно він захоче щонайменше поставити членство в альянсі "на паузу", якщо його нові вимоги не будуть виконані. Серед цих умов — "переоцінка" фундаментального принципу, згідно з яким будь-який напад на одного члена альянсу рівносильний нападу на всіх. Цей принцип завжди був свого роду "страховим полісом" для невеликих країн, таких як Естонія, Латвія і Литва.

За інформацією анонімних джерел, Трамп також пообіцяв, що не потерпить у своїй адміністрації жодних "любителів НАТО".

Нагадаємо, Трамп знову заявив, що в Угорщини спільний кордон із Росією. На мітингу в штаті Айова Дональд Трамп заявив, що Угорщина межує з Україною і РФ.

Раніше Фокус писав, що Зеленському більше симпатизують у США, ніж Байдену або Трампу. Згідно з даними дослідження громадської думки, більшість американців загалом ставляться позитивно до України.