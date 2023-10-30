Трамп угрожает Европе: США не будут оказывать поддержку в случае нападения России (видео)

Трамп может "поставить на паузу" членство США в НАТО, если снова займет президентское кресло в 2024 году.

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Бывший президент США Дональд Трамп пообещал не защищать Европу от нападения России, если он победит на выборах в следующем году. 77-летний политик напомнил, что этой позиции он придерживался во время своего президентства и не планирует менять ее в будущем. Об этом сообщило издание Bild.

"Я больше не собираюсь их защищать. Помню, как глава одной страны встал и сказал: "Скажите, если Россия атакует мою страну, вас там не будет?" Правильно, это я имею в виду, я не буду защищать вас и давать денег", – заявил Трамп в воскресенье, 29 октября, во время выступления на предвыборном митинге в штате Айова, где в январе начинаются праймериз Республиканской партии.

Будучи президентом США Трамп регулярно критиковал своих партнеров по НАТО, что они вкладывают недостаточно средств в бюджет альянса. По словам Трампа, на тот момент только 8 из 28 стран выполнили свои обязательства. Однако после его угроз оставить Европу без военной поддержки США, в казну НАТО потекли "сотни миллиардов".

Трамп угрожает оставить Европу без защиты

На заявление Трампа отреагировали в социальных сетях сторонники демократов и Джо Байдена.

В своих комментариях критики Трампа вспомнили предположения, возникшие во время его пребывания у власти: есть ли у российского президента Владимира Путина какой-то рычаг давления на Трампа, который заставляет его вести себя "странно покорно" по отношению к Москве?

Bild также цитирует интервью Дональда Трампа, которое он дал изданию после победы на выборах 2017 года. Тогда, вступая в должность, он назвал трансатлантический альянс "устаревшим" и "неактуальным". Он высказал однозначную позицию, что в его политике "Америка прежде всего" нет места беспокойству о Европе, и в особенности о Германии. Тогда Трамп заявил, что хочет вывести оттуда 12 тысяч американских солдат ближе к концу своего президентского срока.

Bild со ссылкой на американские издания пишет, что при Трампе госаппарату стоило больших усилий помешать ему выйти из НАТО. Если Трамп займет президентское кресло во второй раз, вероятно он захочет по меньшей мере поставить членство в альянсе "на паузу", если его новые требования не будут выполнены. В числе этих условий – "переоценка" фундаментального принципа, согласно которому любое нападение на одного члена альянса равносильно нападению на всех. Этот принцип всегда был своего рода "страховым полисом" для небольших стран, таких как Эстония, Латвия и Литва.

По информации анонимных источников, Трамп также пообещал, что не потерпит в своей администрации никаких "любителей НАТО".

Напомним, Трамп снова заявил, что у Венгрии общая граница с Россией. На митинге в штате Айова Дональд Трамп заявил, что Венгрия граничит с Украиной и РФ.

Ранее Фокус писал, что Зеленскому больше симпатизируют в США, чем Байдену или Трампу. Согласно данным исследования общественного мнения, большинство американцев в целом относятся положительно к Украине.