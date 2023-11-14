"Навіть тобі доведемо, голомозий": екснайманець ПВК "Вагнер" пригрозив Путіну (відео)

Колишній "вагнерівець" частково втратив зір на війні в Україні, а тепер не має ні пенсії, ні роботи. Чоловік вимагає від Путіна, аби той розібрався з лікарями та силовиками, інакше найманці ПВК покажуть, які вони є насправді.

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Звільнений з лав ПВК "Вагнер" росіянин записав відеозвернення до президента РФ Володимира Путіна. У зверненні росіянин скаржиться, що Росія не платить йому пенсію. Також обізвав Путіна і пригрозив, що "вагнерівці" ще покажуть свою силу. Ексрадник міністра МВС Антон Геращенко розмістив відеозвернення у Telegram-каналі.

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На відео, опублікованому Геращенком, росіянин з оголеним торсом стоїть на тлі білих штор і прикривається нижче пояса чорним прапором ПВК "Вагнер". Говорить Путіну, що пішов на війну з тюрми, щоб "захищати вашу країну, вашу батьківщину, тих, хто голосував за вас".

Між тим зараз ця країна йому "нічого не надала". Вказує, що на війні з українцями отримав поранення, втратив одне око, а інше прооперували. При цьому співвітчизники не "видають пенсію та не беруть на роботу". Просить, щоб до "справжніх чоловіків з ПВК Вагнер" поставились так, як "вагнерівці поставились до вас".

Росіянин запевнив, що він та інші найманці "захищали" Красноярський край та всю Росію від тих, хто "на неї йшов". Тепер прийшла черга Путіна: він має розібратись з медициною та силовиками. "Вагнерівець" впевнений, що "вони спокутували свою провину". Якщо ж очільник Кремля не виконає прохання, то ПВК "Вагнер" покаже свою силу.

"Будь-кому ми доведемо, навіть тобі, голомозий, що ми — респект і поважуха, вагнер", — сказав росіянин Путіну.

Зазначимо, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин найняв на війну в Україні кілька десятків тисяч ув'язнених з російських колоній. При цьому запевняв, що їх відпустять на свободу, якщо вони воюватимуть протягом шести місяців і виживуть. Тим часом розвідка Британії підрахувала, що до демобілізації не дожило 40 тис. зеків.

У червні 2023 року Пригожин вчинив заколот проти Кремля: захопив штаб командування на півдні РФ та рушив на Москву з кількома тисячами найманців. Після цього його вдалось переконати припинити спротив. Однак за два місяці Пригожин та інші командири "Вагнера" загинули в авіакатастрофі. Між тим найманців або звільняли, або додавали у підрозділи ЗС РФ чи Росгвардію.

14 листопада роЗМІ розповіли про одного з ексзеків, який пішов воювати в Україну — про Сергія Хаджикурбанова, який убив опозиційну журналістку Анну Політковську. Росіянин воює менш як рік, але звільнятись не планує, натомість робить військову кар'єру.

Інші ж ексзеки роблять інакше — здаються у полон ЗСУ та погоджуються воювати проти РФ у складі "Російського добровольчого корпусу".

Нагадуємо, видання The New York Times дослідило, як у РФ поповнюють втрати живої сили на війні в Україні. Розслідування показало, що до лав ЗС РФ запрошують колишніх найманців ПВК "Вагнер": за них навіть іде конкуренція.