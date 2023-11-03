В РДК розповіли про перехід бійців ПВК "Вагнер" і Шторм-Z на бік України (відео)

Колишні ув'язнені та бійці ЗС РФ потрапляють у підрозділ проукраїнських добровольців лише після перевірки, зазначив командир РДК Нікітін. Він упевнений, що його експеримент вдався.

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Бійці "Російського добровольчого корпусу" (РДК) виявились колишніми військовими ЗС РФ, які воювали у складі ПВК "Вагнер" та "Шторм-Z". Перехід на бік України відбувся після ідеологічної трансформації, яку вони пережили, потрапивши у полон під час бойових дій в Україні. Про деталі свого шляху на бік ЗСУ вони розповіли в інтерв'ю на Youtube-каналі Ramina.

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Журналістка поспілкувалась з двома бійцями РДК. Чоловіки не відкривали своїх облич, не називали імен. Вказали лише позивні — "Вайт" та "Перс".

"Вайт" — колишній найманець ПВК "Вагнер", орієнтовний вік — 24-30 років. Розповів, що потрапив на війну з колонії. Йому залишалось до завершення терміну 1 рік і 3 місяці, коли він побачив власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина і вирішив завербуватись:

"У мене завжди були проблеми із законом у Росії і як би я проти взагалі влади, яка є у Росії. Я погодився. Це був єдиний шанс звідти піти".

З його слів, він потрапив у полон під час одного з штурмів. Командири наказали захопити певну точку на карті, не розповіли ніяких подробиць і кинули у бій. Врешті чоловік залишився єдиним з групи: просидів дві доби у лісопосадці, коли його знайшли бійці ЗСУ.

"Перс" — також колишній ув'язнений, який потрапив на війну через вербування Міноборони РФ. Таким чином опинився у підрозділі "Шторм-Z", який кинули на Запорізький напрямок. Чоловік приїхав на лінію фронту і "відразу здався в полон". Коли пояснював, чому пішов воювати, також розповів про жахливі тюрми в Росії:

"Це була єдина можливість втекти з російської в'язниці і в принципі з країни. Ми всі чудово розуміємо, що таке російська в'язниця, що таке в принципі Росія — як там ставляться до людей і який режими у місцях ув'язнення".

Ще одним спікером на інтерв'ю був Денис Нікітін White Rex, командир РДК. Військовий зазначив, що у минулому вони дійсно не долучали до РДК росіян, які потрапили у полон під час активних бойових ді в Україні. Однак нинішні новобранці, "Вайт" і "Перс", а також інші, воюють вже місяць.

Нікітін поспілкувався з ними, коли вони перебували в українській колонії: почув, що вони хотіли б піти повоювати, але вже на боці України. Аргументували свою позицію тим, що пішли на війну, щоб не сидіти. Але командир переконався, що їм можна довіряти — отримав "інсайти" від адміністрації колонії.

"Ми поспілкувалися один раз, поспілкувалися вдруге. Я запитав, чи правда те, що вони кажуть щодо їхнього полону. Мені це підтвердили, плюс, скажемо так, влада дала мені якісь там інсайди і щодо того як вони себе ведуть у колективі і один і другий. Мені їхня мотивація здалася достатньою, Мені здалося, що їхні слова були щирими і на даний момент хочу сказати, що я не пошкодував про цей експеримент".

Бійці РДК — деталі

Зазначимо, підрозділи РДК та легіону "Свобода Росії" почали воювати на боці України з перших місяців вторгнення РФ. До складу підрозділів входили росіяни, які не підтримували війну в Україні і бажали активно протидіяти Кремлю.

Весною-влітку 2023 року російські добровольці здійснили кілька рейдів на прикордонні території Росії. Зокрема, російська влада підтверджувала проникнення диверсантів на території Брянської, Курської, Бєлгородської областей. Про це ж повідомляли українські спецслужби: розповідали про успішні вилазки, під час яких вдавалось захопити військову техніку ЗС РФ та ліквідувати певну кількість живої сили. Командири добровольців, своєю чергою, повідомили про рейд на Брянщину і про те, що мають на меті "штурмувати Кремль".

Нагадуємо, військовий оглядач розповів про різні види ракет ATACMS, які ЗСУ можуть отримати від Міністерства оборони США. Тим часом 2 листопада російські військкори повідомили, начебто на територію Україну ввезли два винищувачі F-16 у розібраному стані.