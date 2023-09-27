"Навіть щурі мовчать": в РДК розповіли про спецоперацію у Курській області

Російська влада у серпні тричі визнавала дії диверсантів на прикордонних територіях Курської області. Щоразу запевняла, що жодний працівник ФСБ не постраждав.

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Голова ГУР МОУ Кирило Буданов 26 вересня розповів про бойовий рейд російських добровольців з РДК на територію Курської області РФ. Зі слів розвідника, ліквідували кілька одиниць живої сили з ФСБ, ЗС РФ та прикордонної служби. У "Російському добровольчому корпусі" підтвердили заяву Буданова і зауважили дивну поведінку російської влади у відповідь на атаки. Про це ідеться у дописі у Tetegram-каналі добровольців.

Бійці РДК пояснили, що саме турбує РФ в Курській області: мінометні обстріли та удари безпілотників. Подібні дії Сил оборони на українсько-російському кордоні вже "стали рутиною". На подібну "рутину" — на прозорий кордон, на загибель військових — не реагує ні центральна, ні регіональна влада, стверджується у дописі.

Зауважили, що під час одного з перших рейдів, який стався 2 березня в Брянській області, в ефір вийшов особисто президент Росії Володимир Путін, зібрали Раду безпеки, обурювався очільник Чечні Рамзан Кадиров. Тоді як через шість місяців — у вересні 2023 року — усі мовчать.

"Сьогодні мовчать навіть російські військові щури. Але ми все одно, як і раніше, здатні дивувати!" — написала проукраїнськи налаштовані росіяни.

РДК — про рейд в Курську область РФ Фото: Російський добровольчий корпус (РДК)

Рейд РДК в Курську область: деталі

Зазначимо, ні ГУР, ні РДК не вказали, де саме та коли відбувся рейд на територію Курської області. У курських пабліках пошук показав три ексцеси, які стались у серпні 2023 року: 15, 22 та 31 числа. Вказується, що доблесні російські силовики відбили усі атаки "диверсантів". Наразі точно не відомо, чи вказані події мають якесь відношення до повідомлень українських бійців.

Губернатор Курської області Роман Старовойт у своєму Telegram-каналі нічого не писав про рейди диверсантів. Натомість він щодня розповідає про атаки безпілотників невідомого походження.

Курська область межує з Україною на північному сході. Саме з території цієї області летять снаряди по прикордонних населених пунктах Сумської області, про які щодня повідомляє Сумська військова адміністрація.

Де відбувався рейд РДК? Фото: Google maps

Нагадуємо, 26 вересня командир Російського добровольчого корпусу розповів про поповнення, яке прийшло у підрозділ. З його слів, новобранців стає більше, оскільки спростили процедуру їхньої легалізації. Між тим голова ГУР Міноборони Буданов анонсував нові рейди РДК: можливі бої у Курській та Бєлгородській області РФ.