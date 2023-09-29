"Розвиваються динамічно": в легіоні "Свобода Росії" розповіли про бойові дії в трьох областях РФ (відео)

Речник легіону "Свобода Росії" розповів про потік добровольців у підрозділ. Для того, щоб вони отримали бойовий досвід, їх долучають до спецрейдів у прикордонні регіони РФ.

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Представники російської влади заявили про проникнення диверсантів на територію Брянської області біля села Лугове, що в одному кілометрі від українського кордону. Вказують, начебто близько десятка диверсанти намагались подолати прикордонну смугу і переміщуються на БМП. Офіційно в Україні ще не прокоментували події у РФ. Однак кілька слів сказав радник з питань комунікацій легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський. Коментар пролунав у прямому ефірі каналу "Ти — Україна".

Барановський заявив, що наразі не може сказати жодного слова щодо подій на Брянщині й про те, чи причетні до них російські добровольчі. Але запевнив, що події на кордоні розгортаються "динамічно", і скоро будуть офіційні повідомлення.

"Ми у даний момент не можемо ні підтвердили, ні заперечити. Але офіційні повідомлення скоро будуть. У Брянській області ситуація розвивається динамічно", — лаконічно пояснив представник легіону.

Також пролунало пояснення, чому добровольці легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" ("РДК") у певний обраний час проводять рейд. З його слів, операції проводять після роботи розвідки. Коли складаються оптимальні умови — завдається удар:

"Заходи на територію Росії відбуваються тільки тоді, коли дані нашої розвідки кажуть — ось тут є гарна можливість завдати удар. Тоді ми його і робимо".

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Барановський також розповів про два види задач, які має підрозділ, виконуючи рейди на територію РФ: зовнішні та внутрішні.

Зовнішні задачі — відтягнути резерви ЗС РФ в Бєлгородську, Курську та Брянську області. Внутрішні задачі — це підготовка новобранці. Зокрема, росіяни, які щойно потрапили у підрозділ, отримують можливість взяти участь у реальних боях. Завдяки цьому у них "знижується адреналіновий бар'єр" і вони стають готові до виконання складніших задач, наприклад "походу на Москву".

"В легіоні за літо дуже велике поповнення, багато новобранців. Для багатьох вчорашні-позавчорашні події у Білгородській області було хрещення вогнем. Для того, щоб коли будуть складніші задачі, наприклад, похід на Москву, щоб у людей було якесь адреналінове пониження. Бо першого разу завжди найскладніше", — пояснив Барановський.

Речник легіону "Свобода Росії" також розповів, що з'явився новий підрозділ російських добровольців під назвою "Сибірський батальйон". При цьому він, посміхаючись, погодився, що Сибірський батальйон може стати основою для незалежного Сибіру.

Зазначимо, протягом останніх кількох діб повідомляли про рейд добровольців у Білгородській області. Зокрема, бої відбулись за 20 км на північний захід від Грайворону, поруч з яким кілька днів існував плацдарм проукраїнських сил влітку 2023 року.

Нагадуємо, у вересні очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив, що спецоперацію бійців "РДК" у Курській області РФ. Крім того, запевнив, що діяльність російських добровольців ставатиме все масштабнішими.