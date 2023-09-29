У РФ заявили, що українська ДРГ нібито спробувала прорватися в Брянську область (карта)

РосЗМІ повідомили, що диверсійно-розвідувальна група складалася "приблизно з десяти осіб з автоматами Калашникова". Вони приїхали на БМП.

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Російські ЗМІ повідомили, що українські диверсанти на БМП нібито спробували прорватися на територію Брянської області РФ. Відповідне повідомлення опублікувало російське медіа SHOT з посиланням на свої джерела.

Повідомляють, що прикордонники РФ нібито помітили в лісосмузі біля річки Снов біля селища Луговий Климовського району диверсантів. Диверсійно-розвідувальна група складалася "приблизно з десяти осіб з автоматами Калашникова".

"Перед спробою прориву був артобстріл. Виявлену диверсійну групу було відкинуто назад, серед диверсантів є поранені", — йдеться в повідомленні.

Потім росіяни повідомили, що диверсантів, які відступають, обстріляли з артилерійських знарядь.

Кордон із Брянською областю РФ Фото: Google Maps

Зазначимо, що українська сторона поки що ніяк не прокоментувала інформацію про ДРГ у Брянській області Росії.

Нагадаємо, що 28 вересня РосЗМІ також повідомляли, що в Бєлгородській області стався прорив української ДРГ. Так, ДРГ нібито зайшла з території Сумської області в Красноярузький район. Російські прикордонники почали відбивати атаку.

Уже потім у легіоні "Свобода Росії" заявили, що їхні бійці прорвалися на територію РФ. Бійці повідомляють, що в їхніх групах немає вбитих і поранених унаслідок бою.