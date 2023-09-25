Четверта атака за добу: дизельний завод у Брянську опинився під ударом БПЛА

Місцева влада повідомила, що безпілотники нібито були збиті, проте жителі міста виклали кадри, де з боку підприємства видно густий стовп диму.

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Дизельний завод у Фокинському районі російського міста Брянськ атакували безпілотники, після чого там почалася пожежа. Наслідки атаки було опубліковано в другій половині 25 вересня на місцевих Telegram-каналах.

На оприлюднених кадрах можна побачити стовп диму, що здіймається з боку підприємства, а місцеві жителі говорять про звуки вибухів.

На одному з відео місцева мешканка стверджує, що безпілотник був збитий, а трохи раніше повідомлялося, що в межах міста "щось упало" і поліція оточила територію, не пропускаючи нікого.

Місцева влада звинуватила в події Збройні сили України. Зокрема, губернатор Брянської області Олександр Богомаз написав у Telegram, що українські сили намагалися атакувати Брянськ за допомогою безпілотника, однак ППО знищила його на підльоті до міста.

"Припинено спробу українських терористів здійснити атаку БПЛА літакового типу. Апарат знищено на підльоті до міста Брянська силами ППО Міністерства оборони РФ. Постраждалих і руйнувань немає. Оперативні служби працюють на місці", — повідомив чиновник.

За сьогоднішній день це четверта атака по території Брянської області. За даними канал SHOT, 25 вересня близько четвертої години ранку зі стрілецької зброї нібито було збито два БПЛА літакового типу біля села Лісове, що за 70 км від російсько-українського кордону. Повідомляється, що дрони летіли до логістичного центру з резервуарами сховища палива. Один упав на територію складу, другий упав за будівлю і здетонував.

Через деякий час під артилерійський удар потрапив пропускний пункт Погар на шосе за кілометр від кордону — постраждалих не було.

Також вранці був обстріляний Стародубський муніципальний округ, внаслідок чого нібито постраждало сільськогосподарське підприємство. У зв'язку з цим російська пропагандистська Маргарита Симоньян написала, що по фермі було відкрито вогонь із РСЗВ, унаслідок чого постраждали кілька голів великої рогатої худоби.

"Київ з установок Град знищив у Брянській області трьох корів. Іншого Києва у них для нас немає", — прокоментувала те, що трапилося Симоньян.

Зазначимо, що українські офіційні особи на момент публікації не коментували ударів по Брянському дизельному заводу.

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Раніше повідомлялося, що військовий аеродром "Халіно" в Курську був атакований безпілотниками. За інформацією російського пропагандиста Бориса Рожина, один із дронів, що впали, виявився із "сюрпризом".