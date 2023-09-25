"Схильні до невідомого впливу": Буданов пояснив, які об'єкти в Росії часто атакують дрони

Голова української розвідки Кирило Буданов відповів, в які об’єкти на території країни-агресорки зазвичай ціляться українські БПЛА. Він зазначив, що головна мета — це уповільнення виробництва зброї для ЗС РФ.

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Однією з головних цілей атак українських безпілотників є підприємства військово-промислового комплексу (ВПК) РФ, які працюють на вороже ракетобудування. Про це у коментарі виданню NV розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) Кирило Буданов.

Він пояснив, що третина таких заводів розташована в європейській частині Росії та досяжна для українських БПЛА.

Голова розвідки розповів, що дрони били вже кілька разів по заводу "Кремній-ЕЛ" в Брянську. За даними ГУР, там виробляють електронне обладнання для ракет.

Також Буданов нагадав, що 13 вересня безпілотники вдарили до Редкінському дослідному заводу у Тверській області РФ. Там, з його слів, виробляють компоненти ракетного палива.

Розвідник зазначив, що усі російські об’єкти, "схильні до якогось невідомого впливу", працюють на ворожий ВПК.

"Ми, коли відпрацьовуємо певні дії по об'єктах оборонно-промислового комплексу, ставимо за мету тільки одне: уповільнити виробництво російського озброєння", — додав Буданов.

Нагадаємо, 13 вересня у Тверській області пролунав вибух. Невідомий безпілотник атакував територію Редкінського дослідного заводу. За даними ЗМІ, внаслідок атаки була пошкоджена цистерна та були розбиті вікна найближчої будівлі.

Вночі на 30 серпня безпілотник впав на території заводу "Кремній-ЕЛ" в Брянській області. У соцмережах передавали, що внаслідок падіння уламків збитого БПЛА виникла пожежа на площі 40 квадратних метрів.