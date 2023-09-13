Виробляє продукцію для авіації: БПЛА атакував хімзавод у російському Рєдкіно

Уламки дрона впали на цистерну на території підприємства, на якому зараз продовжують працювати екстрені служби.

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Невідомий безпілотний літальний апарат у середу, 13 вересня, атакував у Тверській області (РФ) територію "Рєдкінського дослідного заводу". Про це повідомляє медіа Baza.

За даними російського ЗМІ, безпілотник атакував завод о 4:00. Він упав на території складу, яку у заводу орендує компанія "Спецнафтопродукт" і вибухнув. Унаслідок вибуху було пошкоджено одну порожню цистерну, а також розбито вікна найближчої будівлі на території заводу.

За попередніми даними, люди не постраждали. Також не було загоряння і розливу хімікатів.

Зі свого боку медіа SHOT повідомило додаткові подробиці про дрон. За інформацією журналістів, дрон знищили сили ППО о п'ятій годині ранку. Таким чином на територію підприємства впав не сам дрон, а тільки його уламки, які залишилися після ліквідації. Станом на 8:15 на території підприємства все ще продовжували працювати екстрені служби.

Місцева влада вже звинуватила в атаці на населений пункт українських військових, не надавши жодних підтверджень.

Зазначимо, що 8 днів тому дрони вже намагалися завдати удару по селищу міського типу Рєдкіно Тверської області. Розташований там "Рєдкінський дослідний завод" — це одне з найстаріших підприємств хімічної промисловості в Росії. Там виробляють хімічну продукцію для авіаційної та космічної промисловості.

Нагадаємо, в ніч на 13 вересня ЗСУ завдали удару по Криму 10 крилатими ракетами. Так званий "губернатор" Михайло Развожаєв заявив, що пожежа на майданчику Севастопольського морського заводу триває. Унаслідок атаки нібито постраждали 24 людини, 4 з яких — у стані середнього ступеня тяжкості.

А 12 вересня СтратКом підтвердив ліквідацію бази дронів РФ у Луганському Донецької області. У повідомленні не міститься інформації про те, якими засобами було завдано удару і який конкретний підрозділ проводив цю операцію.