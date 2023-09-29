В РФ заявили, что украинская ДРГ якобы попыталась прорваться в Брянскую область (карта)

РосСМИ сообщили, что диверсионно-разведывательная группа состояла "примерно из десяти человек с автоматами Калашникова". Они приехали на БМП.

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Российские СМИ сообщили, что украинские диверсанты на БМП якобы попытались прорваться на территорию Брянской области РФ. Соответствующее сообщение было опубликовало российское медиа SHOT со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что пограничники РФ якобы заметили в лесополосе около реки Снов возле поселка Луговой Климовского района диверсантов. Диверсионно-разведывательная группа состояла "примерно из десяти человек с автоматами Калашникова".

"Перед попыткой прорыва был артобстрел. Обнаруженная диверсионная группа была откинута назад, среди диверсантов есть раненые", — говорится в сообщении.

Затем россияне сообщили, что отступающих диверсантов обстреляли из артиллерийских орудий.

Граница с Брянской областью РФ Фото: Google Maps

Отметим, что украинская сторона пока никак не прокомментировала информацию о ДРГ в Брянской области России.

Напомним, что 28 сентября РосСМИ также сообщали, что в Белгородской области произошел прорыв украинской ДРГ. Так, ДРГ якобы зашла с территории Сумской области в Краснояружский район. Российские пограничники принялись отражать атаку.

Уже потом в легионе "Свобода России" заявили, что их бойцы прорвались на территорию РФ. Бойцы сообщают, что в их группах нет убитых и раненых в результате боя.