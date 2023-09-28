"Продолжается бой": в легионе "Свобода России" заявили, что их бойцы прорвались на территорию РФ

Бойцы сообщают, что в их группах нет убитых и раненых в результате боя.

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В Белгородскую область зашли несколько групп бойцов из легиона "Свобода России". Они ведут бой с российскими оккупантами. Об этом бойцы легиона сообщили в своем телеграм-канале 28 сентября.

"Сообщаем, что наши группы сейчас работают на территории Белгородской области. Среди Легионеров раненых и погибших нет, работаем по плану. Сказки о минных полях оставьте Коношенкову", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что подробности и детали операции легионеры сообщат позже.

"Продолжаем зачистку нашего дома от путинской скверны. Идет бой, все детали после", — говорится в сообщении.

Российские СМИ сначала сообщили о боях на Белгородщине, но впоследствии проинформировали, что власти Белгородской области не подтвердили эту информацию.

"Власти Белгородской области не подтвердили информацию, которая появилась в нескольких источниках о якобы прорыве украинских диверсионно-разведывательных групп на территорию региона — в районе населенных пунктов Староселье и Теребрено. Об этом сообщили в оперативном штабе области", — говорится в сообщении.

Напомним, что легион "Свобода России" уничтожил технику и склады с боеприпасами ВС РФ под Бахмутом — удалось уничтожить, среди прочего, САУ, минометы, боевую машину и логистическую технику ВС РФ.

Ранее сообщалось, что 8 июля легион "Свобода России" анонсировал новый рейд на территорию РФ.