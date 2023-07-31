Легион "Свобода России" уничтожил технику и склады с боеприпасами ВС РФ под Бахмутом (видео)
В ЛСР отметили, что за прошедшую неделю удалось уничтожить, среди прочего, САУ, минометы, боевую машину и логистическую технику ВС РФ.
В Легионе "Свобода России" подвели итоги недели с 22 по 30 июля 2023 года. Так, самые активные боевые действия велись на направлении Бахмут-Торецк. Об этом говорится на Telegram-канале ЛСР.
"За прошедшую самые активные действия происходили на Бахмутско-Торецком направлении, где рашистов уничтожали парни из 1-го МБ Легиона", — сказано в сообщении.
В ЛСР отметили, что бойцам удалось уничтожить:
- одну 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика";
- два миномета 2Б11 калибра 120 мм;
- один автоматический миномет 2Б9 "Василек" калибра 82 мм;
- одну боевую бронированную машину;
- три единицы логистической техники.
Кроме того, бойцы легиона смогли уничтожить 2 полевых склада с боекомплектом тактического уровня, а также 12 обустроенных огневых точек ВС РФ.
Напомним, что 31 июля командир "Сталевого кордону" показал видео боев в районе Лимана. В результате атаки более десяти оккупантов были ликвидированы, еще значительное количество получили ранения.
Также командующий Нацгвардии Александр Пивненко рассказал о контрнаступлении. По словам полковника, каждый километр дается нелегко, но придет время и Силы обороны на каком-то направлении сделают прорыв. Он уверен, что украинские военные обязательно выйдут на границы 1991 года.