Легіон "Свобода Росії" знищив техніку і склади з боєприпасами ЗС РФ під Бахмутом (відео)

У ЛСР зазначили, що за минулий тиждень вдалося знищити, серед іншого, САУ, міномети, бойову машину і логістичну техніку ЗС РФ.

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У Легіоні "Свобода Росії" підбили підсумки тижня з 22 по 30 липня 2023 року. Так, найактивніші бойові дії велися на напрямку Бахмут-Торецьк. Про це йдеться на Telegram-каналі ЛСР.

"За минулу найактивніші дії відбувалися на Бахмутсько-Торецькому напрямку, де рашистів знищували хлопці з 1-го МБ Легіону", — йдеться в повідомленні.

У ЛСР зазначили, що бійцям вдалося знищити:

одну 122-мм самохідну артилерійську установку 2С1 "Гвоздика";

два міномети 2Б11 калібру 120 мм;

один автоматичний міномет 2Б9 "Волошка" калібру 82 мм;

одну бойову броньовану машину;

три одиниці логістичної техніки.

Крім того, бійці легіону змогли знищити 2 польові склади з боєкомплектом тактичного рівня, а також 12 облаштованих вогневих точок ЗС РФ.

Легіон "Свобода Росії" продовжує виконувати бойові завдання на боці ЗСУ

Нагадаємо, що 31 липня командир "Сталевого кордону" показав відео боїв у районі Лиману. Унаслідок атаки понад десять окупантів було ліквідовано, ще значна кількість дістала поранення.

Також командувач Нацгвардії Олександр Півненко розповів про контрнаступ. За словами полковника, кожен кілометр дається нелегко, але прийде час і Сили оборони на якомусь напрямку зроблять прорив. Він упевнений, що українські військові обов'язково вийдуть на кордони 1991 року.