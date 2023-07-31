"Зробимо прорив": командувач Нацгвардії Півненко розповів про контрнаступ (вІдео)

За словами полковника, кожен кілометр дається нелегко, але прийде час і Сили оборони на якомусь напрямку зроблять прорив. Він впевнений, що українські військові обов’язково вийдуть на кордони 1991 року.

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Командувач Національної гвардії України полковник Олександр Півненко 31 липня в інтерв'ю "Українській правді" розповів про контрнаступ ЗСУ.

Він наголосив, що Сили оборони України продовжують тиснути на ворога та по метру відвойовують захоплені ворогом землі, кожен кілометр дається нелегко.

Півненко зауважив, що всі пригадують результат Сил оборони України в Харківській області на Ізюмському напрямку і сподіваються на один ривок до Криму. Але такого не буде.

"Якщо ми йдемо вперед, це вже результат. Тобто всі ж пригадують ту операцію на Ізюмському напрямку і думають, що так воно буде. Але ні, так не буває. Для нас кожен метр – це вже результат. Ми ідемо, ідемо. Побачите, прийде час, що ми на якомусь напрямку зробимо прорив", — заявив командувач Національної гвардії.

Зараз просування зіткнулося з величезною кількістю проблем, насамперед із замінованими територіями: "В мене є люди, які постійно ідуть вперед — 300 – 500 (метрів — ред). Ідуть, ідуть і розміновують", — розповів Олександр Півненко.

Також, він відзначив, що тактика росія постійно змінюється. Але все залежить від підрозділів. Армія РФ має дуже багато артилерії та особового складу.

"Вони за рахунок маси людей і артилерії виконують більшість своїх завдань, знищують позиції. Нам треба маневрувати, відходити, постійно міняти тактики, переформовуватися", — сказав командувач Нацгварції.

Він впевнений, що українські військові повернуть багато наших територій і обов’язково вийдуть на кордони 1991 року.

"І не факт, що це буде там, де хтось думає. Ми знайдемо лазієчку і зайдемо, і буде нормально. І вони втратять багато наших територій. Ми потрапили в не дуже хорошу ситуацію, тому що Росія велика країна з великими ресурсами. Але ми знаємо, що у нас немає виходу – ми дійдемо до кордонів 91-го року. На це потрібен час. Ми готуємося і в нас є допомога західних партнерів", — заявив командувач.

За словами Півненко, наступальні дії тривають і противника чекають ще "сюрпризи".

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Нагадаємо, 30 липня Фокус писав, що кремлівські блогери дискредитують контрнаступ ЗСУ архівними відео. Сегменти провоєнного ультранаціоналістичного інформпростору Росії приєдналися до невдалих спроб Кремля представити український контрнаступ як нібито неуспішний.

Раніше, 29 липня, в ISW заявили, що у Кремлі почали більше непокоїтися наслідками наступу України, яка прагне звільнити свої території. Як зазначили аналітики, ініціатива Міноборони Росії стосовно збільшення максимального віку призову з 27 до 30 років викликала бурхливу дискусію серед кремлівських чиновників.